Expect Watches And Warnings

Additional severe storms are expected this afternoon and evening, especially across portions of North Texas. Isolated rain showers and a few storms are possible during the morning and early afternoon, but this activity would be unlikely to become severe. The main window of concern for severe weather is from 3:00 pm to 11:00 pm, and the main risk area is from the DFW Metroplex north and east. All modes of severe weather, including large hail, damaging winds, and a few tornadoes, are possible into the late evening hours.

Se esperan tormentas severas adicionales esta tarde y noche, especialmente en partes del norte de Texas. Es posible que se produzcan chubascos aislados y algunas tormentas durante la mañana y las primeras horas de la tarde, pero es poco probable que esta actividad se vuelva severa. La principal ventana de preocupación por clima severo es de 3:00 p.m. a 11:00 p.m., y la principal área de riesgo es desde el DFW Metroplex norte y este. Todos los modos de clima severo, incluido granizo grande, vientos dañinos y algunos tornados, son posibles hasta las últimas horas de la noche.