Fannin County Infant Suspected Drowning

Savoy Police, Fannin County Deputies, and Texas Rangers are all investigating the drowning death of a baby at a Savoy home Thursday afternoon. Savoy officers and EMS responded to a call about an unresponsive child under the age of one. They began CPR, but the baby was pronounced dead at Sherman Medical Center. They thought the death was a drowning but ordered an autopsy.

La policía de Savoy, los agentes del condado de Fannin y los Rangers de Texas están investigando la muerte por ahogamiento de un bebé en una casa de Savoy el jueves por la tarde. Los oficiales de Savoy y los servicios médicos de emergencia respondieron a una llamada sobre un niño menor de un año que no respondía. Comenzaron la reanimación cardiopulmonar, pero el bebé fue declarado muerto en el Centro Médico Sherman. Pensaron que la muerte había sido por ahogamiento, pero ordenaron una autopsia.