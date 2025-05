FDA Warns Of Gas Station Heroin

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) warns about a dangerous and growing health trend that could seriously harm you. The FDA issued a warning Thursday against the use of a “gas station heroin” known as tianeptine (tie-uh-NEP-teen). Products containing the chemical are available at convenience stores, gas stations, vape shops, and online retailers, but the FDA has not approved the use of tianeptine. The FDA said daily use poses a significant risk to young people’s health.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) advierte sobre una tendencia de salud peligrosa y creciente que podría perjudicarlo gravemente. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia el jueves contra el uso de una “heroína de gasolinera” conocida como tianeptina. Los productos que contienen el químico están disponibles en tiendas de conveniencia, gasolineras, tiendas de vapeo y minoristas en línea, pero la FDA no ha aprobado el uso de tianeptina. La FDA dijo que el uso diario plantea un riesgo significativo para la salud de los jóvenes.