Feds Join Manhunt For Capital Murder Suspect

U.S. Marshals have joined the search for a fugitive who didn’t show up for his Capital Murder trial in Kaufman County. Reportedly, 32-year-old Trevor McEuen, who had been staying with relatives in Van Zandt County, cut off his ankle monitor. Officials found it in a burned barn. They are accusing McCuen of shooting and killing Aaron Martinez in Forney. Martinez’s family wants the case prosecuted as a hate crime. Authorities believe McEuen may be getting help from others to avoid capture.

Los alguaciles federales se unieron a la búsqueda de un fugitivo que no se presentó a su juicio por asesinato capital en el condado de Kaufman. Según los informes, Trevor McEuen, de 32 años, que se había estado quedando con familiares en el condado de Van Zandt, le cortó el monitor de tobillo. Las autoridades lo encontraron en un granero incendiado. Acusan a McCuen de disparar y matar a Aaron Martínez en Forney. La familia de Martínez quiere que el caso sea procesado como un crimen de odio. Las autoridades creen que McEuen podría estar recibiendo ayuda de otras personas para evitar ser capturado.