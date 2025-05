They have charged former Choctaw Nation District 5 Councilman Ron Perry with three felony counts of sexual battery. Court documents show the investigation began in March, with six alleged victims. Perry resigned from the council in April.

Han acusado al ex concejal del Distrito 5 de la Nación Choctaw, Ron Perry, de tres delitos graves de agresión sexual. Los documentos judiciales muestran que la investigación comenzó en marzo, con seis presuntas víctimas. Perry renunció al consejo en abril.