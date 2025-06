Former Winnsboro ISD Teacher, Coach Arrested

Officials arrested a Winnsboro coach for having an improper relationship with a student. That is a second-degree felony. They located Nicholas Gabriele, an assistant football coach and economics teacher, in Ennis. Wood County Deputies took him into custody. School officials say Gabriele had resigned from the district before the accusations came to light.

Las autoridades arrestaron a un entrenador de Winnsboro por tener una relación inapropiada con un estudiante. Eso es un delito grave de segundo grado. Localizaron a Nicholas Gabriele, entrenador asistente de fútbol y profesor de economía, en Ennis. Los agentes del condado de Wood lo detuvieron. Los funcionarios escolares dicen que Gabriele había renunciado al distrito antes de que salieran a la luz las acusaciones.