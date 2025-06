Franklin County Man Sentenced To 20 Years In Federal Prison

TEXARKANA, Texas – The Eastern District of Texas sentenced a Mount Vernon man to federal prison for child exploitation violations, according to Acting U.S. Attorney Jay R. Combs.

Zachary Arzola, 28, pleaded guilty to traveling with intent to engage in illicit sexual conduct with a minor and was sentenced to 240 months in federal prison by U.S. District Judge Robert W. Schroeder, III, on June 5, 2025.

According to information presented in court, Arzola met a minor victim online in September 2022 when he was 26 years old, and the minor victim was 14 years old. Arzola communicated with the minor victim through social media applications and eventually traveled to Ohio to meet her in December 2022. Once in Ohio, Arzola presented the victim’s family with an altered driver’s license to falsely represent that he was 16 years old.

After briefly returning to Texas, Arzola traveled back to Ohio in January 2023, picked the minor victim up from her home after her mother left for work, and transported the victim back to Texas with him. Mount Vernon Police discovered the minor victim and Arzola at Arzola’s home shortly after they arrived in Texas. Arzola admitted in court documents that he persuaded, induced, enticed, and coerced the 14-year-old victim to engage in prohibited sexual activity.

“With the scope and accessibility of social media applications, predators like Arzola are every parent’s worst nightmare,” said Acting U.S. Attorney Jay R. Combs. “Arzola’s despicable crime took online predation to a whole new level. He invented a new identity, lied about his age, and traveled to Ohio to meet the victim and her family. He concocted a plan to kidnap the victim under the guise of eloping and acted on it. The sentence he received should serve as a warning to other online predators that authorities will catch them, and they will face justice. Parents around our country should take note of the ease with which Arzola was able to exploit technology to lure an innocent child into danger.”

This case is part of Project Safe Childhood, a nationwide initiative launched in May 2006 by the Department of Justice to combat the growing epidemic of child sexual exploitation and abuse. Led by U.S. Attorneys’ Offices and the Child Exploitation and Obscenity Section (CEOS), Project Safe Childhood marshals federal, state, and local resources to locate, apprehend, and prosecute individuals who exploit children via the Internet, as well as to identify and rescue victims. For more information about Project Safe Childhood, please visit www.justice.gov/psc.

The Texas Department of Public Safety, the Criminal Investigations Division, the Mount Vernon Police Department, and the Clermont (Ohio) County Sheriff’s Office investigated this case. Assistant U.S. Attorney Robert Austin Wells prosecuted this case.

TEXARKANA, Texas – El Distrito Este de Texas sentenció a un hombre de Mount Vernon a una prisión federal por violaciones de explotación infantil, según el Fiscal Federal Interino Jay R. Combs.

Zachary Arzola, de 28 años, se declaró culpable de viajar con la intención de participar en conductas sexuales ilícitas con un menor y fue sentenciado a 240 meses en una prisión federal por el juez de distrito de EE. UU. Robert W. Schroeder, III, el 5 de junio de 2025.

Según la información presentada en el tribunal, Arzola conoció a una víctima menor de edad en línea en septiembre de 2022, cuando tenía 26 años, y la víctima menor tenía 14 años. Arzola se comunicó con la menor víctima a través de aplicaciones de redes sociales y finalmente viajó a Ohio para reunirse con ella en diciembre de 2022. Una vez en Ohio, Arzola presentó a la familia de la víctima una licencia de conducir alterada para representar falsamente que tenía 16 años.

Después de regresar brevemente a Texas, Arzola viajó de regreso a Ohio en enero de 2023, recogió a la víctima menor de edad de su casa después de que su madre se fuera a trabajar y transportó a la víctima de regreso a Texas con él. La policía de Mount Vernon descubrió a la víctima menor de edad y a Arzola en la casa de Arzola poco después de que llegaron a Texas. Arzola admitió en documentos judiciales que persuadió, indujo, atrajo y coaccionó a la víctima de 14 años para que participara en actividades sexuales prohibidas.

“Con el alcance y la accesibilidad de las aplicaciones de las redes sociales, los depredadores como Arzola son la peor pesadilla de todos los padres”, dijo el Fiscal Federal Interino Jay R. Combs. “El despreciable crimen de Arzola llevó la depredación en línea a un nivel completamente nuevo. Inventó una nueva identidad, mintió sobre su edad y viajó a Ohio para reunirse con la víctima y su familia. Ideó un plan para secuestrar a la víctima con el pretexto de fugarse y actuó en consecuencia. La sentencia que recibió debería servir como una advertencia a otros depredadores en línea de que las autoridades los atraparán y se enfrentarán a la justicia. Los padres de todo nuestro país deberían tomar nota de la facilidad con la que Arzola fue capaz de explotar la tecnología para atraer a un niño inocente al peligro”.

Este caso forma parte del Proyecto Niñez Segura, una iniciativa nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. Dirigido por las Fiscalías de los Estados Unidos y la Sección de Explotación Infantil y Obscenidad (CEOS, por sus siglas en inglés), el Proyecto Niñez Segura reúne recursos federales, estatales y locales para localizar, detener y enjuiciar a las personas que explotan a los niños a través de Internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para obtener más información sobre el Proyecto Niñez Segura, visite www.justice.gov/psc.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas, la División de Investigaciones Criminales, el Departamento de Policía de Mount Vernon y la Oficina del Sheriff del Condado de Clermont (Ohio) investigaron este caso. El fiscal federal adjunto Robert Austin Wells procesó este caso.