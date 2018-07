Free GED And ESL Programs

The Adult Education Department at Northeast Texas Community College is accepting new and returning students for its GED (General Educational Development) and ESL (English as a Second Language) programs. Those interested in participating in either of these free educational programs should call to make an appointment for registration. While classes are offered in various convenient locations around the area, all bookings will be at the Community Resource Center (formerly MPISD Administration Building) at 105 N. Riddle Street in Mount Pleasant. Please call 903-434-8341 for an appointment. For more information and updates, like the Adult Education Program at Northeast Texas Community College on Facebook. Classes are scheduled to begin August 20, 2018.

El Departamento de Educación para Adultos de Northeast Texas Community College está aceptando estudiantes nuevos y de reingreso para sus programas de GED (Desarrollo Educacional General) y ESL (Inglés como Segundo Idioma). Aquellos interesados ​​en participar en cualquiera de estos programas educativos gratuitos deben llamar para hacer una cita para el registro. Aunque las clases se ofrecen en varios lugares convenientes alrededor del área, todas las inscripciones se realizarán en el Centro de Recursos Comunitarios (anteriormente Administración de MPISD) en 105 N. Riddle Street en Mount Pleasant. Por favor llame 903-434-8341 para hacer una cita. Para obtener más información y actualizaciones, dale me gusta a Adult Education Program at Northeast Texas Community College en Facebook. Las clases están programadas para comenzar el 20 de Agosto de 2018.