Friday’s Basketball Results

HIGH SCHOOL
Friday
BOY’S
Anna 61 – Panther Creek 58
Atlanta 62 – Paul Pewitt 39
Beckville 49 – Gray 37
Bland 34 – Celeste 31
Boles 94 – Cumby 83
Bowie 58 – Maud 56
Canton 51 – Brownsboro 34
Center 84 – Henderson 46
Chapel Hill TY 57 – Gilmer 34
Dodd City 62 – Miller Grove 34
Elysian Fields 67 – King’s Academy 38
Ennis 77 – Terrell 11
Ford 66 – Community 38
Fruitvale 44 – Como-Pickton 42
Garrison 49 – Tenaha 44
Grand Saline 62 – Edgewood 52
Gunter 50 – Bonham 36
Hallsville 71 – Marshall 37
Harmony 71 – Winona 43
Hawkins 69 – Linden-Kildare 5
Honey Grove 64 – Whitewright 29
Hooks 72 – DeKalb 36
Howe 52 – Blue Ridge 27
Jefferson 69 – Arp 39
Kaufman 77 – Caddo Mills 51
No. 5 Lancaster 95 – Corsicana 26
Lufkin 49 – Kingwood Park 33
No. 20 Longview 87 – Texas High 42
Mabank 64 – Lindale 44
Marshall Christian 42 – Spring Hill 37
Martins Mill 66 – Cayuga 27
McLeod 51 – Big Sandy 47
Mesquite 64 – Rockwall 49
Mt Pleasant 63 – Pine Tree 28
Nacogdoches 56 – Porter 52
North Hopkins 58 – Alba-Golden 29
Ore City 30 – Harleton 23
Overton 65 – Cushing 37
North Lamar 57 – Pittsburg 37
Palestine 46 – Jacksonville 41
Paradise 43 – Boyd 41
Ponder 53 – Whitesboro 24
Pottsboro 54 – Bells 43
Rains 54 – Commerce 41
Rivercrest 35 – Harts Bluff 26
No. 18 Rockwall-Heath 74 – Royse City 55
Sabine 56 – Gladewater 41
Sam Rayburn 57 – Wolfe City 26
Shelbyville 54 – Timpson 37
Sulphur Bluff 64 – Avinger 40
Sulphur Springs 52 – Liberty-Eylau 48
Tom Bean 47 – Trenton 27
Tyler Legacy 78 – North Forney 69
Tyler Lions 77 – Whitehouse 39
Van Alstyne 55 – Ranchview 49
Yantis 87 – Bloomburg 19
GIRL’S
Alba-Golden 77 – North Hopkins 30
Atlanta 71 – Paul Pewitt 13
Aubrey 38 – Celina 26
Avinger 46 – Sulphur Bluff 35
Boles 36 – Cumby 30
Bowie 49 – Maud 20
No. 25 Canton 43 – No. 12 Brownsboro 27
Carthage 42 – Kilgore 17
Chisum 59 – Prairiland 26
Clarksville 44 – Detroit 38
Como-Pickton 42 – Fruitvale 28
Cushing 52 – Overton 32
Dodd City 77 – Miller Grove 31
Edgewood 66 – Grand Saline 18
Gilmer 40 – Chapel Hill TY 32
Gladewater 52 – Sabine 43
Hallsville 54 – Marshall 44
Harmony 1 – Winona Forfeit
Harts Bluff 39 – Rivercrest 30
Henderson 55 – Center 53
Honey Grove 41 – Whitewright 36
Hooks 55 – DeKalb 52
Howe 47 – Blue Ridge 32
Jefferson 56 – Arp 18
Kaufman 57 – Caddo Mills 23
Lindale 49 – Mabank 30
Martins Mill 83 – Cayuga 8
McLeod 43 – Big Sandy 17
Nacogdoches 43 – Porter 33
New Boston 59 – Queen City 54
North Lamar 56 – Pittsburg 35
Paradise 67 – Boyd 22
Panther Creek 48 – Anna 45
Ponder 49 – Whitesboro 26
Potee 59 – Seagoville 21
Pottsboro 47 – Bells 39
No. 19 Princeton 42 – Melissa 34
No. 18 Rains 54 – Commerce 39
Rice 102 – Kemp 27
No. 24 Rockwall 56 – No. 20 Mesquite 44
No. 6 Royse City 50 – Rockwall-Heath 36
Sulphur Springs 59 – Liberty-Eylau 21
No. 14 Sunnyvale 60 – Wills Point 26
Tatum 89 – West Rusk 56
Tenaha 85 – Garrison 35
Texas High 43 – Longview 40
Timpson 35 – Shelbyville 27
Tom Bean 35 – Trenton 29
Tyler Legacy 38 – North Forney 34
Tyler Lions 63 – Whitehouse 32
Van 61 – Athens 42
Van Alstyne 40 – Ranchview 38
Waskom 42 – Troup 32
No. 17 Winnsboro 69 – Chapel Hill MP 37