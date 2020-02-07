Friday’s Scores

This week’s Texas Association basketball rankings
UPDATE 2-8-20 12:49 am
GIRLS
5A
No. 8 Royse City (26-5) 80 – Greenville 18
4A
Krum 47 – No. 2 Argyle (26-6) 43
3A
No. 11 Edgewood (25-5) host Rains next Tuesday
No. 12 Mineola (24-7) hosts Lone Oak
No. 15 Winnsboro (22-7) at Cooper
No. 17 Howe (22-5) hosts Leonard
No. 21 Pottsboro (20-3) hosts Gunter
2A
No. 25 Hawkins (26-1) at Big Sandy
1A
No. 2 Dodd City (27-4) OPEN
No. 11 Saltillo (28-7) 58 – Sulphur Bluff 30
Daingerfield 56 – Ore City 25
Hallsville 45 – Nacogdoches 26
Tyler Lee 35 – Longview 16
BOYS
5A
Mt Pleasant 45 – No. 8 Sulphur Springs (22-9) 31 Dist Champs
4A
No. 7 Argyle (24-3) at Krum
No. 20 Paris (24-8 6-0) 82 – Pittsburg 50
3A
No. 14 Atlanta (26-4) 87 – Redwater 25
No. 18 Van Alstyne (23-6) 80 – Bonham 40
No. 22 Commerce (21-9) 78 – Prairiland 29
No. 23 Mineola (19-7) hosts Lone Oak
2A
No. 11 Clarksville (17-9) at Detroit
1A
No. 17 Saltillo (27-4) 68 – Sulphur Bluff 52
Chapel Hill TY 37 – Kilgore 34
Community 61 – Caddo Mills 57
Daingerfield 56 – Ore City 45
Lindale 51 – Texas High 46
Lindsey 69 – Sam Rayburn 35
Nacogdoches 61 – Hallsville 29
Sabine 40 – Winona 37
Troup 52 – Harmony 32
Van 54 – Canton 53
Van Alstyne 80 – Bonham 40
White Oak 59 – Gladewater 37
Whitesboro 55 – Ponder 53
Wolf City 65 – Blue Ridge 44
Yantis 61 – Fruitvale 59