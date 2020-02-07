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Friday’s Scores

4 hours ago

This week’s Texas Association basketball rankings

 

UPDATE 2-8-20 12:49 am

 

GIRLS

5A

No. 8 Royse City (26-5) 80 – Greenville 18

4A

Krum 47 – No. 2 Argyle (26-6) 43

3A

No. 11 Edgewood (25-5) host Rains next Tuesday

No. 12 Mineola (24-7) hosts Lone Oak

No. 15 Winnsboro (22-7) at Cooper

No. 17 Howe (22-5) hosts Leonard

No. 21 Pottsboro (20-3) hosts Gunter

2A

No. 25 Hawkins (26-1) at Big Sandy

1A

No. 2 Dodd City (27-4) OPEN

No. 11 Saltillo (28-7) 58 – Sulphur Bluff 30

 

Daingerfield 56 – Ore City 25

Hallsville 45 – Nacogdoches 26

Tyler Lee 35 – Longview 16

 

BOYS

5A

Mt Pleasant 45 – No. 8 Sulphur Springs (22-9) 31 Dist Champs

4A

No. 7 Argyle (24-3) at Krum

No. 20 Paris (24-8 6-0) 82 – Pittsburg 50

3A

No. 14 Atlanta (26-4) 87 – Redwater 25

No. 18 Van Alstyne (23-6) 80 – Bonham 40

No. 22 Commerce (21-9) 78 – Prairiland 29

No. 23 Mineola (19-7) hosts Lone Oak

2A

No. 11 Clarksville (17-9) at Detroit

1A

No. 17 Saltillo (27-4) 68 – Sulphur Bluff 52

 

Chapel Hill TY 37 – Kilgore 34

Community 61 – Caddo Mills 57

Daingerfield 56 – Ore City 45

Lindale 51 – Texas High 46

Lindsey 69 – Sam Rayburn 35

Nacogdoches 61 – Hallsville 29

Sabine 40 – Winona 37

Troup 52 – Harmony 32

Van 54 – Canton 53

Van Alstyne 80 – Bonham 40

White Oak 59 – Gladewater 37

Whitesboro 55 – Ponder 53

Wolf City 65 – Blue Ridge 44

Yantis 61 – Fruitvale 59

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