Friday’s Sports

NFL

Thursday

Cowboys (2-2) 20 – Giants (1-3) 15

The two-game losing streak is over, and critics of Dallas and coach Mike McCarthy are quieter after last night. Dak Prescott threw one of his two touchdown passes to CeeDee Lamb, and the Cowboys beat the Giants for the seventh straight time and 14th in 15 games. It was Dallas Cowboys 20, New York Giants 15. The downer, Micah Parsons, will undergo an MRI on his left ankle Friday after leaving because of an injury with 3:30 left to play.

Sunday

Saints (2-1) at Atlanta Falcons (1-2) at Noon FOX

Jaguars (0-3) at Houston Texans (2-1) at Noon CBS

MLB

Thursday

Athletics (69-90) 3 – Rangers (75-84) 2

Astros – Idle

On Thursday, the Oakland Athletics left their final game at the Coliseum with a 3-2 win over the Texas Rangers. The A’s are planning to play the next three years in Sacramento and hope to open a new ballpark in Las Vegas ahead of the 2028 season.

Friday

Astros (86-73) at Cleveland Guardians (92-67) at 6:10 pm

Rangers (75-84) at Anaheim Angels (63-96) at 8:38 pm

The Dodgers clinched the NL West, and the Yankees topped the Orioles for a win in the AL East. The White Sox swept the Angels and avoided a record 121 losses.

NHL

Wednesday

Stars (3-0-0) 5 – Wild (1-1-0) 2

Sunday

Stars (3-0-0) at Saint Paul Wild (1-1-0) at 6:00 pm ESPN+

NCAAF

Saturday

No. 20 Oklahoma State (3-1) at Kansas State (3-1) at 11:00aam ESPN

No. 22 BYU (4-0) at Baylor (2-2) at 11:00 am FS1

No. 21 Oklahoma (3-1) at Auburn (2-2) at 2:30 pm ABC/SP+

Arkansas (3-1) at No. 24 Texas A&M (3-1) at 2:30 pm ESPN

Mississippi State (1-3) at No. 1 Texas (4-0) at 3:15 pm SEC Network

No. 18 Iowa State (3-00 at Houston (1-3) at 6:00 pm FS1

South Alabama (2-2) at No. 14 LSU (3-1) at 6:46 pm SEC Network

TAMUC

The Texas A&M University-Commerce volleyball team pulled out a five-set thriller over UIW on Thursday night on Hunt Regional Healthcare court in the Field House. The Lions move to 2-0 in conference play for the first time in four years.

After playing three consecutive matches on the road, the Commerce soccer team is home for three straight matches. It hosts Stephen F. Austin on Friday, Southeastern on Sunday, and A&M-Corpus Christi next week.

HIGH SCHOOL

Thursday

Big Sandy 34 – Harleton 20

Campbell 55 – Greenville Christian 42

Grandview 21 – Spring Hill 14

Jefferson 41 – Gladewater 12

Mesquite Poteet 56 – Greenville 23

Shelbyville 64 – Price Carlisle 33

Wolfe City 45 – Timpson 27

Friday

Callisburg at Leonard at 7:30 pm

Como-Pickton at Alba-Golden at 7:00 pm

Daingerfield at Redwater at 7:30 pm

Hallsville at Texas High at 7:30 pm

Hooks at Queen City at 7:30 pm

Hughes Springs at DeKalb on STAR 96.9 at 7:30 pm

Kilgore at Pine Tree at 7:30 pm

Lindale at TY Chapel Hill at 7:30 pm

Lone Oak at Chisum at 7:00 pm

Maud at Detroit at 7:00 pm

Mt Vernon at Mineola at 7:00 pm

New Diana at Winona at 7:30 pm

North Lamar at Quinlan Ford on MIX 107.7 at 7:00 pm

Palestine at Henderson at 7:30 pm

Paris at Lake Dallas on KBUS 101.9 at 7:30 pm

Paul Pewitt at Cooper at 7:00 pm

Prairiland at Edgewood at 7:00 pm

Quinlan Boles at Honey Grove at 7:30 pm

Quitman at Harmony at 7:00 pm

Rains at Eustace at 7:00 pm

Sims at Clarksville at 7:00 pm

Sulphur Springs at Aubrey on STAR 95.9 at 7:30 pm

Sunnyvale at Pleasant Grove at 7:00 pm

Union Grove at Hawkins at 7:00 pm

White Oak at Atlanta at 7:30 pm

Whitehouse at Mt Pleasant on KALK 97.7 at 7:30 pm

Winnsboro at Commerce at 7:00 pm

NFL

Jueves

Vaqueros (2-2) 20 – Gigantes (1-3) 15

La racha de dos derrotas consecutivas ha terminado, y los críticos de Dallas y el entrenador Mike McCarthy están más tranquilos después de lo de anoche. Dak Prescott lanzó uno de sus dos pases de touchdown a CeeDee Lamb, y los Cowboys vencieron a los Giants por séptima ocasión consecutiva y 14ta en 15 partidos. Era Dallas Cowboys 20, New York Giants 15. El jugador, Micah Parsons, se someterá a una resonancia magnética en su tobillo izquierdo el viernes después de salir debido a una lesión con 3:30 por jugar.

Domingo

Saints (2-1) en Atlanta Falcons (1-2) al mediodía FOX

Jaguars (0-3) en Houston Texans (2-1) al mediodía CBS

Grandes Ligas

Jueves

Atletismo (69-90) 3 – Rangers (75-84) 2

Astros – Inactivo

El jueves, los Atléticos de Oakland salieron de su último partido en el Coliseo con una victoria por 3-2 sobre los Rangers de Texas. Los Atléticos planean jugar los próximos tres años en Sacramento y esperan abrir un nuevo estadio en Las Vegas antes de la temporada 2028.

Viernes

Astros (86-73) en Cleveland Guardians (92-67) a las 6:10 pm

Rangers (75-84) en Anaheim Angels (63-96) a las 8:38 pm

Los Dodgers se aseguran el Oeste de la Liga Nacional, y los Yankees superan a los Orioles para ganar en el Este de la Liga Americana. Los Medias Blancas barrieron a los Angelinos y evitaron una derrota récord de 121.

NHL

Miércoles

Estrellas (3-0-0) 5 – Comodín (1-1-0) 2

Domingo

Stars (3-0-0) en Saint Paul Wild (1-1-0) a las 6:00 pm, ESPN+

NCAAF (en inglés)

Sábado

No. 20 Oklahoma State (3-1) en Kansas State (3-1) a las 11:00 a.m. ESPN

No. 22 BYU (4-0) en Baylor (2-2) a las 11:00 am FS1

No. 21 Oklahoma (3-1) en Auburn (2-2) a las 2:30 pm ABC/SP+

Arkansas (3-1) en el No. 24 Texas A&M (3-1) a las 2:30 pm, ESPN

Mississippi State (1-3) en el No. 1 Texas (4-0) a las 3:15 pm SEC Network

No. 18 Iowa State (3-00 en Houston (1-3) a las 6:00 pm FS1

South Alabama (2-2) en el No. 14 LSU (3-1) a las 6:46 pm SEC Network

TAMUC

El equipo de voleibol de la Universidad de Texas A&M-Commerce sacó un thriller de cinco sets sobre UIW el jueves por la noche en la cancha de Hunt Regional Healthcare en Field House. Los Lions tienen marca de 2-0 en juegos de conferencia por primera vez en cuatro años.

Después de jugar tres partidos consecutivos como visitante, el equipo de fútbol de Comercio es local durante tres partidos consecutivos. Recibe a Stephen F. Austin el viernes, Southeastern el domingo y A&M-Corpus Christi la próxima semana.

ESCUELA SECUNDARIA

Jueves

Big Sandy 34 – Harleton 20

Campbell 55 – Greenville Christian 42

Grandview 21 – Spring Hill 14

Jefferson 41 – Gladewater 12

Mesquite Poteet 56 – Greenville 23

Shelbyville 64 – Precio Carlisle 33

Wolfe City 45 – Timpson 27

Viernes

Callisburg en Leonard a las 7:30 pm

Como-Pickton en Alba-Golden a las 19:00 horas

Daingerfield en Redwater a las 7:30 pm

Hallsville en Texas High a las 7:30 pm

Hooks en Queen City a las 7:30 pm

Hughes Springs en DeKalb en STAR 96.9 a las 7:30 pm

Kilgore en Pine Tree a las 7:30 pm

Lindale en TY Chapel Hill a las 7:30 pm

Lone Oak en Chisum a las 7:00 pm

Maud en Detroit a las 7:00 pm

Mt Vernon en Mineola a las 7:00 pm

Nueva Diana en Winona a las 19:30 horas

North Lamar en Quinlan Ford en MIX 107.7 a las 7:00 pm

Palestina en Henderson a las 7:30 pm

París en el lago Dallas en KBUS 101.9 a las 7:30 pm

Paul Pewitt en Cooper a las 7:00 pm

Prairiland en Edgewood a las 7:00 pm

Quinlan Boles en Honey Grove a las 7:30 pm

Quitman en Harmony a las 7:00 pm

Lluvias en Eustace a las 19:00 horas

Los Sims en Clarksville a las 19:00 horas

Sulphur Springs en Aubrey en STAR 95.9 a las 7:30 pm

Sunnyvale en Pleasant Grove a las 7:00 pm

Union Grove en Hawkins a las 7:00 pm

White Oak en Atlanta a las 7:30 pm

Whitehouse en Mt Pleasant en KALK 97.7 a las 7:30 pm

Winnsboro en Commerce a las 7:00 pm