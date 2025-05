Friday’s Sports

NBA

Thursday

West Semifinals, G2

Timberwolves (49-33, 1-1) 117 – Warriors (48-34, 1-1) 93

Friday

East Semifinals, G3

Cavalier (64-18, 0-2) at Indianapolis Pacers (50-32, 2-0) at 6:30 pm on ESPN

West Semifinals, G2

Thunder (66-14, 1-1) at Denver Nuggets (40-32, 1-1) at 9:00 pm on ESPN

WNBA

Saturday

Antelopes at Arlington Wings (0-1) at 7:00 pm

NHL

Friday

Stars (40-26-6, 1-0) at Winnipeg Jets (46-22-4, 0-1) at 8:30 pm on TNT

MLB

Thursday

Red So (20-19) 5 – Rangers (18-20 0

Friday

Rangers (18-20) at Detroit Tigers (25-13) at 6:30 pm

Reds (19-20) at Houston Astros (18-18) at 7:10 pm

COLLGEGE

SOFTBALL

Thursday

No. 1 Texas A&M (44-9) 12 – No. 12 South Carolina (40-15) 4

No. 2 Oklahoma (44-7) 4 – No. 9 LSU (41-14) 1

No. 5 Texas (46-9) 7 – No. 21 Ole Miss (37-17) 6

No. 11 Texas Tech (43-12) 4 – Baylor (27-27) 0

North Texas 8 – Wichita St. 4

BASEBALL

Friday

No. 17 Oklahoma (32-14) at Kentucky (25-20) at 5:30 pm

Cincinnati (28-20) at TCU (33-16) at 6:00 pm on ESPN+

UCF (25-23) at Texas Tech (17-28) at 6:00 pm on ESPN+

Missouri (13-35) at Texas A&M (27-20) at 6:00 pm SECN+

Florida (33-17) at No. 1 Texas (39-8) at 6:30 pm

No. 7 Arkansas (40-9) at No. 3 LSU (38-11) at 6:30 pm on SECN+

Oklahoma St. (22-21) at Baylor (30-18) at 6:30 pm ESPN+

Houston (27-20) at Arizona St. (32-17) at 8:30 pm

TRACK

East Texas A&M University men’s track and field sprinter Ibrahim Fuseini will once again represent the Lions on the global stage this weekend as he competes in the World Athletics Relay Championships for his home country of Ghana. The races contested this weekend are the men’s and women’s 4×100-meter and 4×400-meter relays, as well as the mixed 4×100 and 4×400-meter relays. Following the championships, the top 14 teams in each relay advance to Tokyo.

HIGH SCHOOL

SOFTBALL

Thursday

6A DII

Royse City vs. Tomball Fri at 6:30 pm

Forney 5 – Langham Creek 1

5A DII

Hallsville 8 – Crandall 2

4A DI

Sanger 7 – Community 2

Sulphur Springs 7 – Godley 0 at Forney G2 Fri 6:30 pm

4A DII

Van Alstyne vs. Canton

Aubrey vs. Carthage Friday at 7:00 pm

3A DI

Hughes Springs 4 – Gunter 1

Addyson Billings had 12 strikeouts and gave up two hits for the Lady Mustangs/ G2 in Commerce at 5:00 pm on Star 96.9

Whitesboro vs. Mineola

3A DII

Hooks 1 – S&S Consolidated 0

DeKalb vs. Boyd

2A DI

Beckville 11 – Douglass 0, Beckville 9 – Douglass 4

Hawkins vs. Corrigan-Camden Fri at 8:00 pm

Alba-Golden 7 – Shelbyville 6, G2 Fri 5:00 pm

Avery vs. Bloomburg Fri at 6:00 pm

1A R1-R2

Dodd Coty vs. Ector

BASEBALL

Thursday

6A DI

Tyler Legacy 17 – Copperas Cove 1

Royse City 11 – Cedar Hill 1

5A DII

Wakeland 4 – Whitehouse 0

4A DI

Sulphur Springs 9 – Lindale 1 at Edgewood, G2 Friday at 7:00 pm

Pleasant Grove 11 – Henderson 0

4A DII

Aubrey vs. Kennedale

Sunnyvale vs. Carthage

Van Alstyne 1 – Godley 0

Spring Hill 14 – Farmersville 0

3A DI

Gunter 7 – Ponder 0

Hughes Springs 13 – Malakoff 3

Liberty-Eylau vs. Tatum

3A DII

Paradise 11 – Prairiland 0

New Diana 1 – Edgewood 0

Boyd 10 – Chisum 0

Grand Saline 2 – Hooks 0

2A DI

Harleton 10 – Alba-Golden 0

Frankston 11 – Hawkins 4

Overton 11 – James Bowie 1

2A DII

Beckville 10 – McLeod 0, Beckville 11 – McLeod 1

NBA

Jueves

Semifinales del Oeste, G2

Timberwolves (49-33, 1-1) 117 – Warriors (48-34, 1-1) 93

Viernes

Semifinales del Este, G3

Cavalier (64-18, 0-2) en Indianapolis Pacers (50-32, 2-0) a las 6:30 pm por ESPN

Semifinales del Oeste, G2

Thunder (66-14, 1-1) en Denver Nuggets (40-32, 1-1) a las 21:00 horas por ESPN

WNBA

Sábado

Antílopes en Arlington Wings (0-1) a las 7:00 pm

NHL

Viernes

Estrellas (40-26-6, 1-0) en Winnipeg Jets (46-22-4, 0-1) a las 8:30 pm en TNT

Grandes Ligas

Jueves

Rojo So (20-19) 5 – Rangers (18-20 0

Viernes

Rangers (18-20) en Detroit Tigers (25-13) a las 6:30 pm

Rojos (19-20) en Houston Astros (18-18) a las 7:10 pm

COLLGEGE

SÓFBOL

Jueves

Nº 1 Texas A&M (44-9) 12 – Nº 12 Carolina del Sur (40-15) 4

Nº 2 Oklahoma (44-7) 4 – Nº 9 LSU (41-14) 1

Nº 5 Texas (46-9) 7 – Nº 21 Ole Miss (37-17) 6

No. 11 Texas Tech (43-12) 4 – Baylor (27-27) 0

Norte de Texas 8 – Wichita St. 4

BÉISBOL

Viernes

No. 17 Oklahoma (32-14) en Kentucky (25-20) a las 5:30 pm

Cincinnati (28-20) en TCU (33-16) a las 6:00 pm por ESPN+

UCF (25-23) en Texas Tech (17-28) a las 6:00 pm por ESPN+

Missouri (13-35) en Texas A&M (27-20) a las 6:00 pm SECN+

Florida (33-17) en el No. 1 Texas (39-8) a las 6:30 pm

Nº 7 Arkansas (40-9) en Nº 3 LSU (38-11) a las 18:30 horas en SECN+

Oklahoma St. (22-21) en Baylor (30-18) a las 6:30 pm, ESPN+

Houston (27-20) en Arizona St. (32-17) a las 8:30 pm

PISTA

El velocista de atletismo masculino de la Universidad East Texas A&M, Ibrahim Fuseini, representará una vez más a los Leones en el escenario mundial este fin de semana cuando compita en el Campeonato Mundial de Relevos de Atletismo para su país natal, Ghana. Las carreras disputadas este fin de semana son los relevos 4×100 metros y 4×400 metros masculinos y femeninos, así como los relevos mixtos 4×100 y 4×400 metros. Después de los campeonatos, los 14 mejores equipos de cada relevo avanzan a Tokio.

ESCUELA SECUNDARIA

SÓFBOL

Jueves

6A DII

Royse City vs. Tomball viernes a las 6:30 pm

Forney 5 – Langham Creek 1

5A DII

Hallsville 8 – Crandall 2

4A DI

Sanger 7 – Comunidad 2

Sulphur Springs 7 – Godley 0 en Forney G2 vie 6:30 pm

4A DII

Van Alstyne vs. Cantón

Aubrey vs. Cartago Viernes a las 7:00 pm

3A DI

Hughes Springs 4 – Gunter 1

Addyson Billings tuvo 12 ponches y permitió dos hits para las Lady Mustangs / G2 en Commerce a las 5:00 pm en Star 96.9

Whitesboro vs. Mineola

3A DII

Ganchos 1 – S&S Consolidado 0

DeKalb vs. Boyd

2A DI

Beckville 11 – Douglass 0, Beckville 9 – Douglass 4

Hawkins vs. Corrigan-Camden viernes a las 8:00 pm

Alba-Golden 7 – Shelbyville 6, G2 vie 5:00 pm

Avery vs. Bloomburg viernes a las 6:00 pm

1A R1-R2

Dodd Coty vs. Ector

BÉISBOL

Jueves

6A DI

Tyler Legacy 17 – Copperas Cove 1

Ciudad de Royse 11 – Colina del Cedro 1

5A DII

Wakeland 4 – Casa Blanca 0

4A DI

Sulphur Springs 9 – Lindale 1 en Edgewood, G2 Viernes a las 7:00 pm

Arboleda Agradable 11 – Henderson 0

4A DII

Aubrey vs. Kennedale

Sunnyvale vs. Cartago

Van Alstyne 1 – Godley 0

Spring Hill 14 – Farmersville 0

3A DI

Gunter 7 – Ponder 0

Hughes Springs 13 – Malakoff 3

Liberty-Eylau vs. Tatum

3A DII

Paraíso 11 – Prairiland 0

Nueva Diana 1 – Edgewood 0

Boyd 10 – Chisum 0

Gran Salina 2 – Ganchos 0

2A DI

Harleton 10 – Alba-Dorado 0

Frankston 11 – Hawkins 4

Overton 11 – James Bowie 1

2A DII

Beckville 10 – McLeod 0, Beckville 11 – McLeod