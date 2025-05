Friday’s Sports

NBA

Thursday

West Semifinal – G6

Nuggets (50-32, 3-3) 119 – Thunder (63-14, 3-3) 107

Friday

East Semifinal – G6

The Knicks (51-31, 3-2) host the Celtics (61-21, 2-3) at 7:00 pm on ESPN

WNBA

Friday

Minnesota Lynx (0-0) at Arlington Wings (0-0) at 6:30 pm on ION

NHL

Thursday

East 2nd Round – G5

Hurricanes (47-30-8, 4-1) 3 – Capitals (51-22-9, 1-4) 1

Jets (56-22-4, 2-3) 4 – Stars (50-26-6, 3-2) 0

MLB

Thursday

Rangers (24-21) 1 – Astros (22-21) 0

Friday

Astros (22-21) at Arlington Rangers (24-21) at 7:05 pm on Apple TV

COLLEGE

SOFTBALL

Friday

No. 1 Texas A&M (45-9) hosts St. Francis PA at 2:30 pm, ESPN+

Eastern Illinois (34-20) at No. 6 Texas (46-10) at 3:30 pm, ESPN+

SE Louisiana (48-14) at No. 10 LSU (41-14) at 4:30 pm, ESPN+

Brown (33-15) at No. 12 Texas Tech (45-12) at 4:30 pm, ESPN+

BASEBALL

Thursday

South Carolina (28-26) 6 – No. 1 LSU (40-13) 5

No. 3 Texas (41-10) 7 – Oklahoma (32-18) 4

No. 10 Georgia (41-13) 10 – Texas A&M (27-24) 6

Houston (28-22) 13 – Arizona (34-18) 4

BYU (26-29) 13 – Texas Tech (18-31) 4

TCU (36-16) 13 – Utah (20-28) 5

Friday

Texas A&M (27-24) at No. 10 Georgia (41-13) at 5:00 pm

Baylor (32-20) at UCF (28-25) at 5:00 pm

No. 1 LSU (40-13) at South Carolina (28-26) at 6:00 pm on SECN+

No. 3 Texas (41-10) at Oklahoma (32-18) at 6:30 pm SECN+

Arizona (34-18) at Houston (29-22) at 6:30 pm, ESPN+

Texas Tech (18-31) at BYU (26-25) at 7:00 pm, ESPN+

TCU (36-16) at Utah (20-28) at 7:00 pm, ESPN+

TRACK

Thursday

Jonas Gran (JOE-nuns) is in second place in the decathlon, and the East Texas A&M University track and field team began the Southland Conference Track and Field Championships at Holloway Field on Thursday.

SOFTBALL

Thursday

Aubrey 9 – Canton 4

Brookeland 18 – Avery 0

Corrigan-Camden 12 – Shelbyville 8

Cross Roads 6 – Beckville 1

Hallsville 7 – Lovejoy 0

S&S Consolidated 12 – Boyd 2

Friday

Corrigan-Camden (24-5-1) vs. Shelbyville (23-12) 6:00 pm

Hallsville (34-4-1) vs. Lovejoy (25-12) at 7:00 pm

Sulphur Springs (28-8) vs. Sanger (25-12) at 7:00 pm

BASEBALL

Thursday

Avalon 3 – Union Hill 2

Beckville 5 – Hemphill 1

Boyd 10 – Grand Saline 5

Cypress Woods 6 – Royse City 0

Gary 2 – Overton 1

Klein Cain 3 – Rockwall 2

New Diana 7 – Paradise 0

Pleasant Grove 4 – Panther Creek 0

Shelbyville 5 – Frankston 2

No. 17 Spring Hill 10 – Van Alstyne 0

Tom Bean 1 – Axtell 0

Friday

Grand Saline (24-11) vs. Boyd (30-5) at 7:00 pm

Liberty-Eylau (30-4) vs. Whitesboro (15-12) at 6:00 pm

Overton (25-7) vs. Gary (19-10) at 5:00 pm

New Diana (25-7-1) vs. Paradise (15-9-2) at 7:30 pm

Pleasant Grove (31-4) vs. Panther Creek (19-10-4) at 7:30 pm

Rockwall (29-9) vs. Klein Cain (20-7-3) at 7:00 pm

Royse City (27-7) vs. Cypress Woods (22-10-4) at 7:00 pm

Shelbyville (24-7-1) vs. Frankston (23-7) at 6:00 pm

Tom Bean (23-8) vs. Axtell (29-2) at 6:00 pm

NBA

Jueves

Semifinal Oeste – G6

Nuggets (50-32, 3-3) 119 – Thunder (63-14, 3-3) 107

Viernes

Semifinal Este – G6

Los Knicks (51-31, 3-2) reciben a los Celtics (61-21, 2-3) a las 19:00 horas por ESPN

WNBA

Viernes

Minnesota Lynx (0-0) en Arlington Wings (0-0) a las 6:30 pm en ION

NHL

Jueves

Este 2ª Ronda – G5

Huracanes (47-30-8, 4-1) 3 – Capitales (51-22-9, 1-4) 1

Jets (56-22-4, 2-3) 4 – Estrellas (50-26-6, 3-2) 0

Grandes Ligas

Jueves

Rangers (24-21) 1 – Astros (22-21) 0

Viernes

Astros (22-21) en Arlington Rangers (24-21) a las 19:05 horas por Apple TV

UNIVERSIDAD

SÓFBOL

Viernes

El No. 1 Texas A&M (45-9) recibe a St. Francis PA a las 2:30 pm, ESPN+

Eastern Illinois (34-20) en el No. 6 Texas (46-10) a las 3:30 pm, ESPN+

SE Louisiana (48-14) en el No. 10 LSU (41-14) a las 4:30 pm, ESPN+

Brown (33-15) en el No. 12 Texas Tech (45-12) a las 4:30 pm, ESPN+

BÉISBOL

Jueves

Carolina del Sur (28-26) 6 – No. 1 LSU (40-13) 5

No. 3 Texas (41-10) 7 – Oklahoma (32-18) 4

No. 10 Georgia (41-13) 10 – Texas A&M (27-24) 6

Houston (28-22) 13 – Arizona (34-18) 4

BYU (26-29) 13 – Texas Tech (18-31) 4

TCU (36-16) 13 – Utah (20-28) 5

Viernes

Texas A&M (27-24) en el No. 10 Georgia (41-13) a las 5:00 pm

Baylor (32-20) en UCF (28-25) a las 5:00 pm

No. 1 LSU (40-13) en Carolina del Sur (28-26) a las 6:00 pm en SECN+

No. 3 Texas (41-10) en Oklahoma (32-18) a las 6:30 pm SECN+

Arizona (34-18) en Houston (29-22) a las 6:30 pm, ESPN+

Texas Tech (18-31) en BYU (26-25) a las 7:00 pm, ESPN+

TCU (36-16) en Utah (20-28) a las 7:00 pm, ESPN+

PISTA

Jueves

Jonas Gran está en segundo lugar en el decatlón, y el equipo de atletismo de la Universidad East Texas A&M comenzó el Campeonato de Atletismo de la Conferencia Southland en Holloway Field el jueves.

SÓFBOL

Jueves

Aubrey 9 – Cantón 4

Brookeland 18 – Avery 0

Corrigan-Camden 12 – Shelbyville 8

Cruce de Caminos 6 – Beckville 1

Hallsville 7 – Lovejoy 0

S&S Consolidado 12 – Boyd 2

Viernes

Corrigan-Camden (24-5-1) vs. Shelbyville (23-12) 6:00 pm

Hallsville (34-4-1) vs. Lovejoy (25-12) a las 7:00 pm

Sulphur Springs (28-8) vs. Sanger (25-12) a las 7:00 pm

BÉISBOL

Jueves

Avalon 3 – Union Hill 2

Beckville 5 – Hemphill 1

Boyd 10 – Gran Salina 5

Cypress Woods 6 – Royse City 0

Gary 2 – Overton 1

Klein Cain 3 – Rockwall 2

Nueva Diana 7 – Paraíso 0

Arboleda Agradable 4 – Arroyo Pantera 0

Shelbyville 5 – Frankston 2

No. 17 Spring Hill 10 – Van Alstyne 0

Tom Bean 1 – Axtell 0

Viernes

Grand Saline (24-11) vs. Boyd (30-5) a las 7:00 pm

Liberty-Eylau (30-4) vs. Whitesboro (15-12) a las 6:00 pm

Overton (25-7) vs. Gary (19-10) a las 5:00 pm

Nueva Diana (25-7-1) vs. Paradise (15-9-2) a las 7:30 pm

Pleasant Grove (31-4) vs. Panther Creek (19-10-4) a las 7:30 pm

Rockwall (29-9) vs. Klein Cain (20-7-3) a las 7:00 pm

Royse City (27-7) vs. Cypress Woods (22-10-4) a las 7:00 pm

Shelbyville (24-7-1) vs. Frankston (23-7) a las 6:00 pm

Tom Bean (23-8) vs. Axtell (29-2) a las 6:00 pm