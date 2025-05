Friday’s Sports

NBA

WEST FINALS

Thursday G3

Thunder (68-14, 2-0) 118 – Timberwolves (49-33, 0-2) 103

Shai Gilgeous-Alexander earned his first MVP award after winning the scoring title and leading the Thunder to a league-high 68 wins. A day after the NBA announced it, NBA commissioner Adam Silver presented him with the MVP trophy before the Thunder’s 118-103 victory over the Minnesota Timberwolves in Game 2 of the Western Conference finals on Thursday night. Gilgeous-Alexander and the Thunder will take a 2-0 series lead into Game 3 on Saturday in Minneapolis.

EAST FINALS

Friday G2

Pacers (50-32, 1-0) at New York Knicks (51-31, 0-1) at 7:00 pm on TNT

NHL

EAST FINAL

Thursday

Panthers (47-31-4, 2-0) 5 – Hurricanes 47-30-5, 0-2) 0

WEST FINALS

Friday

Oilers (48-29-5, 0-1) at Dallas Stars (50-26-6, 1-0) at 7:00 pm on ESPN

MLB

Thursday

Yankees (30-19) 1 – Rangers (25-26) 0

Astros (26-24) 9 – Mariners (28-21) 2

Friday

Rangers (25-26) at Chicago White Sox (15-35) at 6:40 pm

Mariners (28-21) at Houston Astros (26-24) at 7:10 pm

COLLEGE

NCAA SOFTBALL CHAMPIONSHIP

Thursday

No. 12 Texas Tech (48-12) 3 – No. 5 Florida St (49-11) 0

No. 11 Clemson (48-12) 7 – No. 6 Texas (49-11) 4

Friday

Ole Miss (40-18) vs. No. 4 Arkansas (43-12) at 11:10 am, on ESPN

No. 5 Florida St (49-11) vs. No. 12 Texas Tech (49-12) at 2:00 pm on ESPN

No. 15 Alabama (40-21) vs. No. 2 Oklahoma (48-7) at 4:00 pm on ESPN

No. 6 Texas (49-11) vs. No. 11 Clemson (48-12) at 8:00 pm on ESPN

BASEBALL

Thursday

No. 21 Tennessee (43-15) 7 – No. 2 Texas (42-12) 5

No. 9 Vanderbilt (40-16) 6 – Oklahoma (35-20) 1

Texas A&M (30-25) 3 – No. 8 Auburn (30-18) 2

No. 18 Dallas Baptist 2 – Jacksonville St 1

No. 24 TCU (38-17) 7 – Houston (30-25) 1

UT Arlington 9 – Grand Canyon 7

HIGH SCHOOL

SOFTBALL

STATE SEMI-FINAL

Thursday

Andrews (35-7) 6 – Sulphur Springs (30-9) 4

BASEBALL

REGIONAL FINALS

Thursday

Boyd 9 – New Diana 0

McKinney North 6 – Midlothian 5

Tom Bean 11 – Alvord 1 / Tom Bean 11 – Alvord 0

Friday

Midlothian (21-11) vs. McKinney North (18-12-1) at 7:30 pm

Lovejoy (30-6) vs. Wakeland (29-7) at 7:30 pm

NBA

FINALES DEL OESTE

Jueves G3

Thunder (68-14, 2-0) 118 – Timberwolves (49-33, 0-2) 103

Shai Gilgeous-Alexander ganó su primer premio al Jugador Más Valioso después de ganar el título de anotación y llevar al Thunder a 68 victorias, la mayor cantidad de la liga. Un día después de que la NBA lo anunciara, el comisionado de la NBA, Adam Silver, le entregó el trofeo de Jugador Más Valioso antes de la victoria del Thunder por 118-103 sobre los Minnesota Timberwolves en el Juego 2 de las finales de la Conferencia Oeste el jueves por la noche. Gilgeous-Alexander y el Thunder tomarán una ventaja de 2-0 en la serie hasta el Juego 3 el sábado en Minneapolis.

FINALES DEL ESTE

Viernes G2

Pacers (50-32, 1-0) en New York Knicks (51-31, 0-1) a las 19:00 horas por TNT

NHL

FINAL DEL ESTE

Jueves

Panteras (47-31-4, 2-0) 5 – Huracanes 47-30-5, 0-2) 0

FINALES DEL OESTE

Viernes

Oilers (48-29-5, 0-1) en Dallas Stars (50-26-6, 1-0) a las 7:00 pm por ESPN

Grandes Ligas

Jueves

Yankees (30-19) 1 – Rangers (25-26) 0

Astros (26-24) 9 – Marineros (28-21) 2

Viernes

Rangers (25-26) en Chicago White Sox (15-35) a las 6:40 pm

Marineros (28-21) en Houston Astros (26-24) a las 7:10 pm

UNIVERSIDAD

CAMPEONATO DE SOFTBOL DE LA NCAA

Jueves

No. 12 Texas Tech (48-12) 3 – No. 5 Florida St (49-11) 0

Nº 11 Clemson (48-12) 7 – Nº 6 Texas (49-11) 4

Viernes

Ole Miss (40-18) vs. No. 4 Arkansas (43-12) a las 11:10 am, por ESPN

No. 5 Florida St (49-11) vs. No. 12 Texas Tech (49-12) a las 2:00 pm por ESPN

Nº 15 Alabama (40-21) vs. Nº 2 Oklahoma (48-7) a las 16:00 horas por ESPN

Nº 6 Texas (49-11) vs. Nº 11 Clemson (48-12) a las 8:00 pm por ESPN

BÉISBOL

Jueves

Nº 21 Tennessee (43-15) 7 – Nº 2 Texas (42-12) 5

No. 9 Vanderbilt (40-16) 6 – Oklahoma (35-20) 1

Texas A&M (30-25) 3 – No. 8 Auburn (30-18) 2

No. 18 Dallas Baptist 2 – Jacksonville St 1

No. 24 TCU (38-17) 7 – Houston (30-25) 1

UT Arlington 9 – Gran Cañón 7

ESCUELA SECUNDARIA

SÓFBOL

SEMIFINAL ESTATAL

Jueves

Andrews (35-7) 6 – Sulphur Springs (30-9) 4

BÉISBOL

FINALES REGIONALES

Jueves

Boyd 9 – Nueva Diana 0

McKinney Norte 6 – Midlothian 5

Tom Bean 11 – Alvord 1 / Tom Bean 11 – Alvord 0

Viernes

Midlothian (21-11) vs. McKinney North (18-12-1) a las 7:30 pm

Lovejoy (30-6) vs. Wakeland (29-7) a las 7:30 pm