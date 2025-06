Friday’s Sports

NBA Finals

Thursday

Pacers (50-32, 1-0) 111 – Thunder (66-14, 0-1) 110

The latest addition to Indiana’s résumé as the comeback kids of these NBA playoffs occurred Thursday night when the Pacers shocked the Oklahoma City Thunder with a 111-110 victory in Game 1 of the NBA Finals after Tyrese Haliburton scored the winning shot with 0.3 left.

Sunday

Game 2

Pacers (50-32, 1-0) at Oklahoma City Thunder (66-14, 0-1) at 7:00 pm on ABC

WNBA

Friday

Los Angeles Sparks (2-6) at Arlington Wings (1-7) at 8:30 pm on ION

NHL

STANLEY CUP Game 2

Friday

Panthers (47-31-4, 0-1) at Edmonton Oilers (48-29-5, 1-0) at 7:00 pm on TNT/truTV/Max

MLB

Thursday

Astros (34-28) 8 – Pirates (23-40) 2

Rays (33-29) 4 – Rangers (29-34) 3

Friday

Rangers (29-34) at Washington Nationals (29-33) at 5:46 pm

Astros (34-26) at Cleveland Guardians (33-28) at 6:10 pm

The Texas Rangers baseball club is now accepting applications for its youth baseball and softball grants. The grants are available to programs throughout Texas and Oklahoma. You can use the grant funding for field renovations, equipment, league development, construction, and uniforms. To apply, visit https://www.mlb.com/rangers/community/foundation. They will announce the winners in August.

COLLEGE SOFTBALL WORLD SERIES

Game 2

Thursday

No. 12 Texas Tech (54-13, 1-1) 4 – No. 6 Texas (55-12, 1-1) 3

Friday

Game 3

No. 12 Texas Tech (54-13, 1-1) vs. No. 6 Texas (55-12, 1-1) at 7:00 pm on ESPN/ESPN+

BASEBALL CHAMPIONSHIP

Friday

Game 1

Arizona (42-18) vs. No. 5 North Carolina (45-13)0 at 11:06 am on ESPN

Miami (34-25) vs. Louisville (38-21) at 2:00 pm on ESPN2

No. 9 Florida St. (41-14) vs. No. 8 Oregon St. (45-13-1) at 6:00 pm on ESPN2

No. 13 Coastal Carolina (51-11) vs. No. 4 Auburn (41-18) at 8:00 pm on ESPN2

HIGH SCHOOL

STATE CHAMPIONSHIP

BASEBALL

Thursday

Collinsville (28-6-1) 12 – Overton (31-8) 0

Centerville (28-6-1) 6 – New Home (30-5-1) 1

Wall (30-6) 14 – Thrall (31-6-1) 2

Corpus Christi London (34-6) 4 – Libert-Eylau (36-4) 3

Friday

Spring Hill (34-7) vs. Wimberley (26-7-1) at 9:00 am

Pleasant Grove (35-4) vs. Corpus Christi Calallen (34-2) at Noon

Grapevine (35-3) vs. Humble Kingwood Park (34-9-1) at 4:00 pm

Aledo (33-8) vs. Comal (COE-mul) Smithson Valley (28-12) at 7:00 pm

Saturday

Gordon (23-5) vs. Fayetteville (18-4) at 9:00 am

Tomball (34-6-1) vs. Humble Kingwood (38-4) at Noon

Waco Midway (32-8) vs. Humble Atascocita (32-12-2) at 4:00

(uh-TAS-kuh-SEE-tuh)

Finales de la NBA

Jueves

Pacers (50-32, 1-0) 111 – Thunder (66-14, 0-1) 110

La última incorporación al currículum de Indiana como los niños de la remontada de estos playoffs de la NBA ocurrió el jueves por la noche cuando los Pacers sorprendieron al Oklahoma City Thunder con una victoria de 111-110 en el Juego 1 de las Finales de la NBA después de que Tyrese Haliburton anotó el tiro ganador con 0.3 por jugar.

Domingo

Juego 2

Pacers (50-32, 1-0) en Oklahoma City Thunder (66-14, 0-1) a las 19:00 horas por ABC

WNBA

Viernes

Los Angeles Sparks (2-6) en Arlington Wings (1-7) a las 8:30 pm en ION

NHL

COPA STANLEY Juego 2

Viernes

Panthers (47-31-4, 0-1) en Edmonton Oilers (48-29-5, 1-0) at 7:00 pm on TNT/truTV/Max

Grandes Ligas

Jueves

Astros (34-28) 8 – Piratas (23-40) 2

Rays (33-29) 4 – Rangers (29-34) 3

Viernes

Rangers (29-34) en Washington Nationals (29-33) a las 5:46 pm

Astros (34-26) en Cleveland Guardians (33-28) a las 6:10 pm

El club de béisbol Texas Rangers ahora está aceptando solicitudes para sus subvenciones de béisbol y softbol juvenil. Las subvenciones están disponibles para programas en todo Texas y Oklahoma. Puede utilizar los fondos de la subvención para renovaciones de campos, equipos, desarrollo de la liga, construcción y uniformes. Para solicitarlo, visite https://www.mlb.com/rangers/community/foundation. Anunciarán a los ganadores en agosto.

SERIE MUNDIAL UNIVERSITARIA

Juego 2

Jueves

Nº 12 Texas Tech (54-13, 1-1) 4 – Nº 6 Texas (55-12, 1-1) 3

Viernes

Juego 3

Nº 12 Texas Tech (54-13, 1-1) vs. Nº 6 Texas (55-12, 1-1) a las 7:00 pm en ESPN/ESPN+

CAMPEONATO DE BÉISBOL

Viernes

Juego 1

Arizona (42-18) vs. No. 5 North Carolina (45-13)0 a las 11:06 am por ESPN

Miami (34-25) vs. Louisville (38-21) a las 14:00 horas por ESPN2

No. 9 Florida St. (41-14) vs. No. 8 Oregon St. (45-13-1) a las 6:00 pm por ESPN2

Nº 13 Coastal Carolina (51-11) vs. Nº 4 Auburn (41-18) a las 20:00 horas por ESPN2

ESCUELA SECUNDARIA

CAMPEONATO ESTATAL

BÉISBOL

Jueves

Collinsville (28-6-1) 12 – Overton (31-8) 0

Centerville (28-6-1) 6 – Nuevo hogar (30-5-1) 1

Muro (30-6) 14 – Esclavo (31-6-1) 2

Corpus Christi Londres (34-6) 4 – Libert-Eylau (36-4) 3

Viernes

Spring Hill (34-7) vs. Wimberley (26-7-1) a las 9:00 am

Pleasant Grove (35-4) vs. Corpus Christi Calallen (34-2) al mediodía

Grapevine (35-3) vs. Humble Kingwood Park (34-9-1) a las 4:00 pm

Aledo (33-8) vs. Comal (COE-mul) Smithson Valley (28-12) a las 19:00 horas

Sábado

Gordon (23-5) vs. Fayetteville (18-4) a las 9:00 am

Tomball (34-6-1) vs. Humble Kingwood (38-4) al mediodía

Waco Midway (32-8) vs. Humble Atascocita (32-12-2) a las 4:00

(uh-TAS-kuh-SEE-tuh)