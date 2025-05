Whole Paris Farmers And Artisans Market

The whole Paris Farmers and Artisan Market is open again every Saturday from 8:00 am till 1:00 pm. With over 35 vendors every week, there are fresh vegetables, fruits, flowers, eggs, meats, and value-added items like candy, bread and pastries, Keto products, locally roasted coffee, handmade organic lotions, personal care items, and artisan jewelry, and soaps.

Todo el Mercado de Agricultores y Artesanos de París vuelve a abrir todos los sábados de 8:00 a 13:00 horas. Con más de 35 vendedores cada semana, hay verduras frescas, frutas, flores, huevos, carnes y artículos de valor agregado como dulces, pan y pasteles, productos Keto, café tostado localmente, lociones orgánicas hechas a mano, artículos de cuidado personal, joyería artesanal y jabones.