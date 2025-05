GM Recalls Vehicles

General Motors is recalling nearly 600,000 vehicles across its Cadillac, Chevrolet, and GMC brands because of a manufacturing defect that can cause engine failure. The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) reported on its website that these vehicles share a gas engine that might have connecting rod or crankshaft parts due to supplier manufacturing or quality issues. According to the agency, this can cause engine damage and possible failure while driving, raising crash risks.

General Motors está retirando del mercado casi 600,000 vehículos de sus marcas Cadillac, Chevrolet y GMC debido a un defecto de fabricación que puede causar fallas en el motor. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) informó en su sitio web que estos vehículos comparten un motor de gasolina que podría tener piezas de biela o cigüeñal debido a problemas de fabricación, calidad o fabricación del proveedor. Según la agencia, esto puede causar daños en el motor y posibles fallas durante la conducción, lo que aumenta los riesgos de choque.