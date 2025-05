Contact: Kelly Cowan

Mount Pleasant High School Goin’ Gold Band selects Drum Majors

The Mount Pleasant High School Goin’ Gold Band held auditions to select the 2025-2026 Drum Majors on Saturday, April 18, in the Performing Arts Complex at MPHS.

Next year, Head Drum Major Bruno DeLeon, Associate Drum Major Rosali Niño, and Assistant Drum Majors Angel Farias and Makayla Mather will lead the band.

The Goin’ Gold Band is currently holding auditions for the marching season. The 2025 marching show, “Beetlejuice,” is based on the movie of the same name and features the songs “Day-O, the Banana Boat Song” by Harry Belafonte and “Waiting for You” by Richard Marx, as well as thematic music and sounds from the movie. The band is directed by Theodus Luckett III, Brian Bass, Agustin Garcia, Karen Luckett, Christopher Richard, and Sheri Sullivan.

Contacto: Kelly Cowan

La Banda de Oro de la Escuela Secundaria Mount Pleasant selecciona a los Drum Majors

La Banda de Oro de la Escuela Secundaria Mount Pleasant realizó audiciones para seleccionar a los Drum Majors 2025-2026 el sábado 18 de abril en el Complejo de Artes Escénicas de MPHS.

El próximo año, el Tambor Mayor Bruno DeLeón, la Batería Mayor Asociada Rosali Niño y los Tambores Mayores Asistentes Ángel Farías y Makayla Mather dirigirán la banda.

La Goin’ Gold Band está realizando audiciones para la temporada de marchas. El espectáculo de marcha de 2025, “Beetlejuice”, está basado en la película del mismo nombre y presenta las canciones “Day-O, the Banana Boat Song” de Harry Belafonte y “Waiting for You” de Richard Marx, así como música temática y sonidos de la película. La banda está dirigida por Theodus Luckett III, Brian Bass, Agustín García, Karen Luckett, Christopher Richard y Sheri Sullivan.

Foto:

Los Tambores Mayores de la Banda de Oro 2025-2026 (de izquierda a derecha): Tambor Mayor Asistente Ángel Farías, Tambor Mayor Asistente Makayla Mather, Tambor Mayor Asociado Rosali Niño y Tambor Mayor Principal Bruno DeLeon