Head down to Celebration Plaza in Sulphur Springs this weekend, May 3, for the Gran Festival. There will be authentic Mexican food and lots of entertainment. It all starts at Noon on Saturday. Everyone is welcome.

Dirígete a Celebration Plaza en Sulphur Springs este fin de semana, 3 de mayo, para el Gran Festival. Habrá auténtica comida mexicana y mucho entretenimiento. Todo comienza al mediodía del sábado. Todos son bienvenidos.