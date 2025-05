Greenville Woman Jailed In Beaumont

Beaumont Police Department’s Interdiction Unit made a routine traffic stop that ended with the arrest of a Greenville woman. Officers contacted 31-year-old Estephania Abrego-Hernandez and received consent to search her vehicle. They located four kilograms of suspected cocaine and a large amount of cash. They booked her into the Jefferson County Jail, and the investigation continues.

La Unidad de Interdicción del Departamento de Policía de Beaumont realizó una parada de tráfico de rutina que terminó con el arresto de una mujer de Greenville. Los oficiales contactaron a Estephania Abrego-Hernández, de 31 años, y recibieron consentimiento para registrar su vehículo. Localizaron cuatro kilogramos de presunta cocaína y una gran cantidad de dinero en efectivo. La ingresaron en la cárcel del condado de Jefferson y la investigación continúa.