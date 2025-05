Headed For 100

Expect the year’s hottest temperatures on Wednesday, accompanied by a mostly sunny sky and southwest winds. Temperatures are expected to climb to near record levels for the date, reaching the lower to mid-90s. Above-normal temperatures will continue through the end of the week, with afternoon highs in the low to mid-90s. Storm chances are expected to increase by this weekend, with some severe weather possible.

El miércoles se esperan las temperaturas más cálidas del año, acompañadas de un cielo mayormente soleado y vientos del suroeste. Se espera que las temperaturas suban a niveles casi récord para la fecha, alcanzando los 90 grados. Las temperaturas por encima de lo normal continuarán hasta el final de la semana, con máximas por la tarde en los 90 grados. Se espera que las posibilidades de tormenta aumenten para este fin de semana, con posibilidad de clima severo.