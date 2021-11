High School Football Playoffs

Daingerfield Tigers

5A DII

Texas High 44 – Port Neches-Groves 21

Texas High vs. Crosby

Lovejoy 24 – Mansfield 20

Lovejoy vs. Mansfield

4A DI

TY Chapel Hill 41 – Kilgore 35

TY Chapel Hill vs. Little Cypress

Stephenville 21 – Argyle 17

Melissa 41 – La Vega 14

Stephenville vs. Melissa

4ADII

China Spring 27 – Carthage 17

China Spring vs. West Orange

Celina 46 – Snyder 6

Aubrey 42 – Monahans 7

Celina vs. Aubrey

Pleasant Grove 17 – Quinlan Ford 7

Gilmer 56 – Van 35

Pleasant Grove vs. Gilmer

3A DI

Whitesboro vs. Brock

Mt Vernon 40 – Gladewater 14

West 14 – Malakoff 12

Mt Vernon vs. West at Star in Frisco Fri 7:00 pm KALK 97.7

3A DII

Daingerfield 50 – West Rusk 28

Waskom 42 – Newton 6

Daingerfield vs. Waskom at SFA Friday 7:00 pm Star 96.6

Gunter 62 – Dublin 20

Holiday 21 – Bells 14

Gunter vs. Holiday

2A DI

Timpson 42 – Beck 21

Centerville 28 – Holland 0

Timpson vs. Centerville