Hit-And-Run Investigtion

State troopers are investigating a hit-and-run early Sunday morning in Smith County. Deputies say a pickup hit a horse and rider at about 1:57 am and fled the scene. The suspect’s vehicle could be a white F-150. Officials did not report any injuries.

Los policías estatales están investigando un atropello y fuga la madrugada del domingo en el condado de Smith. Los agentes dicen que una camioneta atropelló a un caballo y a un jinete alrededor de la 1:57 a.m. y huyó de la escena. El vehículo del sospechoso podría ser una F-150 blanca. Las autoridades no reportaron heridos.