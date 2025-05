Holy Cross Episcopal Church In Paris Hosting Salad Luncheon

Holy Cross Episcopal Church on Southeast 1st Street in Paris is hosting its Spring Salad Luncheon at the Parish Hall on Thursday, May 1, from 11:00 am until 1:30 pm. It features a salad, sandwich, and homemade dessert for $12 cash or $12.50 with the card. Takeout is available by calling 903-784-6104.

La iglesia episcopal de la Santa Cruz en la calle 1 sureste en París está organizando su almuerzo de ensalada de primavera en el Salón Parroquial el jueves 1 de mayo, de 11:00 a.m. a 1:30 p.m. Cuenta con una ensalada, un sándwich y un postre casero por $ 12 en efectivo o $ 12.50 con la tarjeta. La comida para llevar está disponible llamando al 903-784-6104.