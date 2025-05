Hopkins County Arrests

Deputies arrested Quentin Ty Adis in Hopkins County for Possession of more than 28 but less than 200 grams of a Controlled Substance. He’s in the county jail.

Los agentes arrestaron a Quentin Ty Adis en el condado de Hopkins por posesión de más de 28 pero menos de 200 gramos de una sustancia controlada. Está en la cárcel del condado.

Hopkins County arrested Kelley Durayl Waterhouse, Jr., on a warrant for violating his parole. They were holding him in the Hopkins County Jail without bond.

El condado de Hopkins arrestó a Kelley Durayl Waterhouse, Jr., con una orden de arresto por violar su libertad condicional. Lo estaban reteniendo en la cárcel del condado de Hopkins sin derecho a fianza.