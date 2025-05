Hopkins County Arrests

Ryan Scott Flanary was arrested in Hopkins County for Indecency with a Child by Sexual Contact. They released no other details. At last report, he was in the county jail.

Ryan Scott Flanary fue arrestado en el condado de Hopkins por indecencia con un niño por contacto sexual. No dieron a conocer más detalles. Según el último informe, estaba en la cárcel del condado.

Hopkins County arrested Angie Denine Stoker on two felony warrants. One was for Abandoning or Endangering A Child with Eminent Fear of Serious Bodily Injury. The other was for Possession of more than four but less than 200 grams of a Controlled Substance. She remains in the Hopkins County Jail.

Deputies arrested Derrick Darrell Standard for Obstruction or Retaliation and forgery of a Financial Instrument. He was also charged with three misdemeanors and is in the Hopkins County Jail. Mugshot not available

El condado de Hopkins arrestó a Angie Denine Stoker por dos órdenes de arresto por delitos graves. Uno fue por abandonar o poner en peligro a un niño con temor eminente de lesiones corporales graves. El otro fue por posesión de más de cuatro pero menos de 200 gramos de una sustancia controlada. Ella permanece en la cárcel del condado de Hopkins.

Los agentes arrestaron a Derrick Darrell Standard por obstrucción o represalia y falsificación de un instrumento financiero. También fue acusado de tres delitos menores y se encuentra en la cárcel del condado de Hopkins. Foto policial no disponible.