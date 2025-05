Hopkins County Clean-Up Days

Hopkins County is holding its County-Wide Cleanup Days on Friday and Saturday, May 9 and 10. Each county barn will be open on these dates to accept most items for disposal; however, they will not accept shingles, chemicals, hazardous waste, or sealed paint cans. You can drop old tires off at the Sulphur Springs Livestock Auction parking lot for a fee, and proof of county residence is required. The hours for Friday are 7:00 am to 3:30 pm and Saturday from 7:00 am to Noon.

El condado de Hopkins llevará a cabo sus días de limpieza en todo el condado el viernes y sábado, 9 y 10 de mayo. Cada establo del condado estará abierto en estas fechas para aceptar la mayoría de los artículos para su eliminación; sin embargo, no aceptarán tejas, productos químicos, desechos peligrosos ni latas de pintura selladas. Puede dejar llantas viejas en el estacionamiento de la subasta de ganado de Sulphur Springs por una tarifa, y se requiere prueba de residencia en el condado. El horario para los viernes es de 7:00 am a 3:30 pm y los sábados de 7:00 am al mediodía.