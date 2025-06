Hugo Man Sentenced For Drug Trafficking

Cory Lamont Bostic, 48, aka Cory L. Neal of Hugo, pleaded guilty to trafficking 54 grams of methamphetamine in September. After a sentencing investigation, the court sentenced him to 78 months in federal prison. The charges against him were the result of an investigation by the federal DEA and the Oklahoma Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs.

Cory Lamont Bostic, de 48 años, también conocido como Cory L. Neal de Hugo, se declaró culpable de traficar 54 gramos de metanfetamina en septiembre. Después de una investigación de sentencia, el tribunal lo sentenció a 78 meses en una prisión federal. Los cargos en su contra fueron el resultado de una investigación realizada por la DEA federal y la Oficina de Narcóticos y Drogas Peligrosas de Oklahoma.