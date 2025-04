Is Amber Alert Ovdersaturated?

Diana Simone is the person whose simple idea in 1996 became what is known today across the globe as the Amber Alert. It followed her feelings of helplessness as Arlington Police and the community desperately searched for nine-year-old Amber Hagerman, who was the victim of a kidnapping. Simone believes the Amber Alert today is oversaturated and misused. Anderson said she had always intended the criteria for the alert to be the highest level of a threat to a child. But some law enforcement agencies have strayed from that recently.

Diana Simone es la persona cuya simple idea en 1996 se convirtió en lo que hoy se conoce en todo el mundo como la Alerta Amber. Siguió a sus sentimientos de impotencia mientras la policía de Arlington y la comunidad buscaban desesperadamente a Amber Hagerman, de nueve años, que fue víctima de un secuestro. Simone cree que la Alerta Amber de hoy está sobresaturada y mal utilizada. Anderson dijo que siempre tuvo la intención de que los criterios para la alerta fueran el nivel más alto de amenaza para un niño. Pero algunas agencias de aplicación de la ley se han desviado de eso recientemente.