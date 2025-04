Is The U.S. Moving To Authoritarianism?

A survey of more than 500 political scientists finds that the vast majority think the United States is moving swiftly from liberal democracy toward some form of authoritarianism. In the benchmark survey, known as Bright Line Watch, U.S.-based professors rate the performance of American democracy on a scale from zero, complete dictatorship, to 100, perfect democracy. After President Trump’s election in November, scholars gave American democracy a rating of 67. Several weeks into Trump’s second term, that figure plummeted to 55. A survey of more than 500 political scientists finds that the vast majority think the United States is moving swiftly from liberal democracy toward some form of authoritarianism.

Una encuesta realizada a más de 500 politólogos revela que la gran mayoría piensa que Estados Unidos se está moviendo rápidamente de la democracia liberal hacia alguna forma de autoritarismo. En la encuesta de referencia, conocida como Bright Line Watch, los profesores con sede en Estados Unidos califican el desempeño de la democracia estadounidense en una escala que va desde cero, dictadura completa, hasta 100, democracia perfecta. Después de la elección del presidente Trump en noviembre, los académicos le dieron a la democracia estadounidense una calificación de 67. Varias semanas después del segundo mandato de Trump, esa cifra se desplomó a 55. Una encuesta realizada a más de 500 politólogos revela que la gran mayoría piensa que Estados Unidos se está moviendo rápidamente de la democracia liberal hacia alguna forma de autoritarismo.