Lamar Commissioners Approve Major North Main Street Projects

Lamar County Commissioners approved the construction of a fuel farm and emergency services building on property the county owns in the 2500 block of North Main in Paris. The 21,000-square-foot Emergency Services Building includes a classroom, offices, locker areas for emergency personnel, and equipment bays. The fuel barn consists of two 20,000-gallon tanks and four fuel dispenser pumps.

Los comisionados del condado de Lamar aprobaron la construcción de una granja de combustible y un edificio de servicios de emergencia en la propiedad que el condado posee en la cuadra 2500 de North Main en Paris. El Edificio de Servicios de Emergencia de 21,000 pies cuadrados incluye un salón de clases, oficinas, áreas de casilleros para el personal de emergencia y bahías para equipos. El establo de combustible consta de dos tanques de 20,000 galones y cuatro bombas dispensadoras de combustible.