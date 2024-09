Lamar County Deputies Arrest Woman On Multiple Felony Charges

Lamar County Deputies arrested 21-year-old Audriaunna Brown on Wednesday for two felony warrants. They charged her with Robbery and a Motion to adjudicate guilt for criminal mischief valued at more than $750 and $2,500. They set her bond at $25,000 on the robbery charge but not the mischief warrant. At last report, she remained in the county jail.

Los agentes del condado de Lamar arrestaron a Audriaunna Brown, de 21 años, el miércoles por dos órdenes de arresto por delitos graves. La acusaron de robo y una moción para adjudicar la culpabilidad por daños criminales valorados en más de $750 y $2,500. Fijaron su fianza en $25,000 por el cargo de robo, pero no por la orden de arresto. Según el último informe, ella permanecía en la cárcel del condado.