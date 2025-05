Lamar County Gets First Ever Fire Marshal

The Lamar County Commissioners Court named Quincy Blount the first Fire Marshal. He will continue as the Lamar County Emergency Management Coordinator. He also investigates fires and inspects foster care homes or nursing homes outside the Paris city limits.

La Corte de Comisionados del Condado de Lamar nombró a Quincy Blount como el primer Jefe de Bomberos. Continuará como Coordinador de Manejo de Emergencias del Condado de Lamar. También investiga incendios e inspecciona hogares de acogida o residencias de ancianos fuera de los límites de la ciudad de París.