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Lamar County Grand Jury Hands Down Felony Indictments

3 hours ago

 

 

INDICTMENTS – MAY 16, 2019
28359 BAILEY, DENNIS WAYNE PCS < 1G
28360 CALLAWAY, AARON BRYAN ASSAULT IMPEDE BREATH/CIRCULATION, HO
28361 CASHION, JASON CLAY PCS < 1G
28362 CHRISTIE, GREGORY ALDEN CREDIT/DEBIT CARD ABUSE
28363 CLEMENTS, JR., ROGER PAUL ASSAULT W/PRIOR
28364 DINELEY, CORRINNE VICTORIA THEFT PROP > $2,500 < $30K
28365 DUDEK, DEAN ALAN ASSAULT W/PRIOR, RO – C1
VIOL BOND/PROT ORDER ASSAULT, RO – C2
28366 GRIFFIN, ELIZABETH ANN PCS < 1G
28367 HOWARD, JONATHAN SHANNON FAIL TO REG AS SEX OFFENDER LIFE/ANNUAL
28368 KYLE, THOMAS DEWAYNE PCS < 1G
28369 LONG, DYLAN PCS < 1G
28370 LOWREY, JERRED BURGLARY OF A HABITATION
28371 MANNING, WESLEY LANCE THEFT PROP < $2,500 W/2 PRIORS
28372 MCINTIRE, LENNA MARIE THEFT PROP < $2,500 W/2 PRIORS
28373 MILLER, JR., RONNIE STEFON PCS > 4G < 400G, RO
28374 PRATT, CHADWICK CARDELL PID > 4G < 400G, RO
28375 PREUSSE, JASON SCOTT UNAUTH ABSENCE FROM COMM CORR FACILITY
28376 SEWELL, KASIE MALIA CREDIT/DEBIT CARD ABUSE, RO
28377 SMITH, LANDON EDWARD EVADING ARREST/DETENTION W/VEHICLE
28378 TERRY, KOTE FOSTER INDECENCY BY CONTACT – C1 & C2
28379 TERRY, KOTE FOSTER AGG SEX ASSAULT CHILD – C1, C2, C3, C4, C5, C6
28380 THOMAS, RODNEY PIERRE ILLEGAL DUMPING > 1000LB  OR > 200CFT
28381 UNRUH, SHASETON LEE THEFT PROP < $2,500 < $30K
28382 WILLIAMS, QUADES ANTWAIN FELON IN POSS FIREARM

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