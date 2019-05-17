Lamar County Grand Jury Hands Down Felony Indictments

|INDICTMENTS – MAY 16, 2019
|28359
|BAILEY, DENNIS WAYNE
|PCS < 1G
|28360
|CALLAWAY, AARON BRYAN
|ASSAULT IMPEDE BREATH/CIRCULATION, HO
|28361
|CASHION, JASON CLAY
|PCS < 1G
|28362
|CHRISTIE, GREGORY ALDEN
|CREDIT/DEBIT CARD ABUSE
|28363
|CLEMENTS, JR., ROGER PAUL
|ASSAULT W/PRIOR
|28364
|DINELEY, CORRINNE VICTORIA
|THEFT PROP > $2,500 < $30K
|28365
|DUDEK, DEAN ALAN
|ASSAULT W/PRIOR, RO – C1
VIOL BOND/PROT ORDER ASSAULT, RO – C2
|28366
|GRIFFIN, ELIZABETH ANN
|PCS < 1G
|28367
|HOWARD, JONATHAN SHANNON
|FAIL TO REG AS SEX OFFENDER LIFE/ANNUAL
|28368
|KYLE, THOMAS DEWAYNE
|PCS < 1G
|28369
|LONG, DYLAN
|PCS < 1G
|28370
|LOWREY, JERRED
|BURGLARY OF A HABITATION
|28371
|MANNING, WESLEY LANCE
|THEFT PROP < $2,500 W/2 PRIORS
|28372
|MCINTIRE, LENNA MARIE
|THEFT PROP < $2,500 W/2 PRIORS
|28373
|MILLER, JR., RONNIE STEFON
|PCS > 4G < 400G, RO
|28374
|PRATT, CHADWICK CARDELL
|PID > 4G < 400G, RO
|28375
|PREUSSE, JASON SCOTT
|UNAUTH ABSENCE FROM COMM CORR FACILITY
|28376
|SEWELL, KASIE MALIA
|CREDIT/DEBIT CARD ABUSE, RO
|28377
|SMITH, LANDON EDWARD
|EVADING ARREST/DETENTION W/VEHICLE
|28378
|TERRY, KOTE FOSTER
|INDECENCY BY CONTACT – C1 & C2
|28379
|TERRY, KOTE FOSTER
|AGG SEX ASSAULT CHILD – C1, C2, C3, C4, C5, C6
|28380
|THOMAS, RODNEY PIERRE
|ILLEGAL DUMPING > 1000LB OR > 200CFT
|28381
|UNRUH, SHASETON LEE
|THEFT PROP < $2,500 < $30K
|28382
|WILLIAMS, QUADES ANTWAIN
|FELON IN POSS FIREARM