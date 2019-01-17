Lamar County Grand Jury Indictments

INDICTMENTS CHARGE
BERRY, CONSTANCE RENEE UNL POSS FIREARM BY FELON
CANIDA, ASHLEY LYNN POSS CS PG 1 < 1G
CHAMBERS, MARK DEWAYNE FORGERY GOVT INSTRUMENT
CLARK, TAYLOR LEE EDWARD FORGERY, RO
CRYER, BRITTANY ANN THEFT < $2,500 2/PRIOR CONVICTIONS – C1 & C2
DENNIS, JACK DOUGLAS PCS < 1G
ELLIS, JASON WILLIAM ASSAULT W/PRIOR
GALYON, JOSHUA BRETT PCS < 1G
HARDISON, DERWIN LOUIS THEFT < $2,500 2/PRIOR CONVICTIONS
JONES, BRANDON LASHAW UNL POSS FIREARM BY FELON – C1 & C2
JONES, RUSSELL LYNN PCS < 1G, RO
LAWRENCE, CHARLIE WADE AGG ASSAULT FAMILY W/ WEAPON – C1 CONTINUOUS VIOLENCE AGAINST FAMILY – C2″
MORRIS, GARRETT AGG ROBBERY
MORRIS, LEE EDWARD AGG ROBBERY, HO
MORRIS, ZAMONTRE AGG ROBBERY
NUNN, ZAKARY TYLER ASSAULT IMPEDE BREATH
PENDLETON, KAREN PERRY THEFT > $30K < $150K – C1 FORGERY – C2, C3, C4″
PERRIN, BRAYLON JEVON AGG ASSAULT W/ DW
RAMOS, JUAN ANTONIO ASSAULT W/PRIOR
SANDERS, ZILL III EVADING W/ VEH – C1; AGG ASSAULT PUB SERVANT – C2
SHORT, MICHAEL THOMAS FAIL TO REG AS A SEX OFFENDER
SMITH, MISTY JOYCE PID > 4G < 200G – C1 PID < 28G – C2″
SMITH, RANDAL WAYNE ASSAULT IMPEDE BREATH W/PRIOR, HO
STEPHENSON, DAVID CHARLES AGG ASSAULT FAMILY W/DW
THOMAS, DAVID ALAN PID > 4G < 200G – C ;’ 20ID < 28G – C2″
TOWNSDIN, BETH BURG OF A HAB
YORK, WILLIAM JOSEPH PCS < 1G