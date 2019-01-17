Hess Lay-Z-Boy Recliner Header
Sandlin – Find New Roads – It’s All About You Aug 2017
Morrell banner
City National Bank – Advantage Checking Header
cypress basin hospice
Momentum Polaris New Year’s Sales Event 2019

Lamar County Grand Jury Indictments

2 hours ago

 

INDICTMENTS                                     CHARGE

BERRY, CONSTANCE RENEE          UNL POSS FIREARM BY FELON

CANIDA, ASHLEY LYNN                   POSS CS PG 1 < 1G

CHAMBERS, MARK DEWAYNE      FORGERY GOVT INSTRUMENT

CLARK, TAYLOR LEE EDWARD     FORGERY, RO

CRYER, BRITTANY ANN                    THEFT < $2,500 2/PRIOR CONVICTIONS – C1 & C2

DENNIS, JACK DOUGLAS                   PCS < 1G

ELLIS, JASON WILLIAM                     ASSAULT W/PRIOR

GALYON, JOSHUA BRETT                 PCS < 1G

HARDISON, DERWIN LOUIS            THEFT < $2,500 2/PRIOR CONVICTIONS

JONES, BRANDON LASHAW           UNL POSS FIREARM BY FELON – C1 & C2

JONES, RUSSELL LYNN                      PCS < 1G, RO

LAWRENCE, CHARLIE WADE         AGG ASSAULT FAMILY W/ WEAPON – C1 CONTINUOUS      VIOLENCE   AGAINST FAMILY – C2″

MORRIS, GARRETT                              AGG ROBBERY

MORRIS, LEE EDWARD                      AGG ROBBERY, HO

MORRIS, ZAMONTRE                         AGG ROBBERY

NUNN, ZAKARY TYLER                    ASSAULT IMPEDE BREATH

PENDLETON, KAREN PERRY          THEFT > $30K < $150K – C1  FORGERY – C2, C3, C4″

PERRIN, BRAYLON JEVON               AGG ASSAULT W/ DW

RAMOS, JUAN ANTONIO                  ASSAULT W/PRIOR

SANDERS, ZILL III                              EVADING W/ VEH – C1; AGG ASSAULT PUB SERVANT –    C2

SHORT, MICHAEL THOMAS                         FAIL TO REG AS A SEX OFFENDER

SMITH, MISTY JOYCE                        PID > 4G < 200G – C1  PID < 28G – C2″

SMITH, RANDAL WAYNE                  ASSAULT IMPEDE BREATH W/PRIOR, HO

STEPHENSON, DAVID CHARLES    AGG ASSAULT FAMILY W/DW

THOMAS, DAVID ALAN                    PID > 4G < 200G – C  ;’   20ID < 28G – C2″

TOWNSDIN, BETH                               BURG OF A HAB

YORK, WILLIAM JOSEPH              PCS < 1G

 

 

 

 

Privacy Policy | Contact Us | Contest Rules | FCC Public Profile: Contact Sheila Wade at sheila@easttexasradio.com
© Copyright 2019, All Rights Reserved                                     