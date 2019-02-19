Lamar County Grand Jury Indictments

|Cause No
|Defendant’s Name
|Charge
|INDICTMENTS
|28246
|BENE, ALEXANDER BARNETT
|EVADING ARREST/DET W/VEH
|28247
|BEYER, JR., DENNIS MARTIN
|SEX ABUSE CHILD CONT < 14 – C1
AGG SEX ASSAULT CHILD – C2, C3, C4, C5
SEX ASSAULT CHILD – C6
|28248
|BOLTON, CHRISTOPHER LEE
|UNAUTH ABSENCE COMM CORR FACILITY, RO
|28249
|BOSWELL, HEATHER LEANN
|ASSAULT PUBLIC SERVANT
|28250
|DAVIS, JR., ROY CLINT
|EVADING ARREST/DET W/VEH W/DW
|28251
|EVANS, ELBERT LUKE
|SEX ABUSE CHILD CONT < 14 – C1
AGG SEX ASSAULT CHILD – C2 – C8
|28252
|FRANKLIN, DAMIEN
|DWI 3RD OR MORE
|28253
|GILBERT, JEREMY DEAN
|THEFT < $2,500 W/2 PRIORS, HO – C1
THEFT > $2,500 BUT < $30K, HO – C2
|28254
|HUGHES, PARRIS QUINTEZ
|AGG ASSAULT W/DW – C1
FELON IN POSS FIREARM – C2
|28255
|LARKIN, PAULA KAY
|HARRASSMENT OF PUBLIC SERVANT, RO
|28256
|LENNOX, BOBBY CARL aka
LEANOX, BOBBY CARL
|FORGERY, HO – C1, C2 & C3
|28257
|LYNCH, BRYAN KEITH
|INDECENCY CHILD BY CONTACT – C1
AGG SEX ASSAULT CHILD – C2
|28258
|ORINGDERFF, THOMAS DEWAYNE
|EVADING W/VEH, RO
|28259
|ROTH, NOAH RUDOLF
|EVADING W/VEH
|28260
|SMITH, PAULA JEAN
|AGG ASSAULT W/DW, RO
|28261
|THOMAS, LINDSEY RAE
|ASSAULT PUBLIC SERVANT – C1
ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE – C2
|28262
|WHITEHEAD, JEFFERY DEWAYNE
|EVADING W/VEH – C1
FELON IN POSS FIREARM – C2