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Lamar County Grand Jury Indictments

5 hours ago

 

Cause No Defendant’s Name Charge
INDICTMENTS
28246 BENE, ALEXANDER BARNETT EVADING ARREST/DET W/VEH
28247 BEYER, JR., DENNIS MARTIN SEX ABUSE CHILD CONT < 14 – C1
AGG SEX ASSAULT CHILD – C2, C3, C4, C5
SEX ASSAULT CHILD – C6
28248 BOLTON, CHRISTOPHER LEE UNAUTH ABSENCE COMM CORR FACILITY, RO
28249 BOSWELL, HEATHER LEANN ASSAULT PUBLIC SERVANT
28250 DAVIS, JR., ROY CLINT EVADING ARREST/DET W/VEH W/DW
28251 EVANS, ELBERT LUKE SEX ABUSE CHILD CONT < 14 – C1
AGG SEX ASSAULT CHILD – C2 – C8
28252 FRANKLIN, DAMIEN DWI 3RD OR MORE
28253 GILBERT, JEREMY DEAN THEFT < $2,500 W/2 PRIORS, HO – C1
THEFT > $2,500 BUT < $30K, HO – C2
28254 HUGHES, PARRIS QUINTEZ AGG ASSAULT W/DW – C1
FELON IN POSS FIREARM – C2
28255 LARKIN, PAULA KAY HARRASSMENT OF PUBLIC SERVANT, RO
28256 LENNOX, BOBBY CARL aka
LEANOX, BOBBY CARL		 FORGERY, HO – C1, C2 & C3
28257 LYNCH, BRYAN KEITH INDECENCY CHILD BY CONTACT – C1
AGG SEX ASSAULT CHILD – C2
28258 ORINGDERFF, THOMAS DEWAYNE EVADING W/VEH, RO
28259 ROTH, NOAH RUDOLF EVADING W/VEH
28260 SMITH, PAULA JEAN AGG ASSAULT W/DW, RO
28261 THOMAS, LINDSEY RAE ASSAULT PUBLIC SERVANT – C1
ASSAULT PEACE OFFICER/JUDGE – C2
28262 WHITEHEAD, JEFFERY DEWAYNE EVADING W/VEH – C1
FELON IN POSS FIREARM – C2

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