Lamar County Grand Jury Indictments

|Defendant’s Name
|Charge
|INDICTMENTS – JULY 12, 2019
|BATCHELOR, DUSTIN CODY
|DWI 3RD OR MORE
|BELL, BETH MICHELL
|BURG OF A HAB – C1 & C2
BURG OF A BLDG – C3
FRAUD USE/POSS ID INFO > 10 < 50 ITEMS – C4
|BRIGGLE, JESSICA MARIE
|PCS < 1G
|DAVIDSON, DAVID CHARLES
|PCS > 1G < 4G
|DILLINGHAM, WILSON III
|BURG OF A HAB, HO – C1 & C2
|DOLLAHITE, BRITTNEY RENE
|PID > 4G < 200G – C1
FELON IN POSS FIREARM – C2
ENDANGER A CHILD – C3
|DONALDSON, BRINTON WILLIAM
|DWI 3RD OR MORE, HO – C1
FELON IN POSS FIREARM, HO – C2
|EARLS, KENDRICK DARRELL
|ASSAULT W/PRIOR CONV, RO
|GILSTRAP, KAWAMBE JAMES
|ASSAULT W/PRIOR CONV, HO
|GOSS, RENA SUE
|PCS < 1G
|HICKS, COLTON BLAKE
|THEFT > $1,500 BUT < $30K – C1
THEFT OF A FIREARM – C2
|HUNTER, JACOB ROSS
|PCS < 1G DFZ
|HUTCHINGS, LEONARD DUREL
|POSS MARIJ > 4OZ < 5LBS
|JORDAN, JOBY BRYANT
|INDECENCY W/CHILD BY EXPOSURE – C1
EVADING W/PRIOR CONV – C2
|JUSTICE, KEVIN WAYNE
|PCS < 1G
|MCCANN, TIFFANY ANNE
|PCS < 1G
|RICKS, RODDRICK SHAWN
|TAMPER W/EVIDENCE
|WELLS, SCOTT DAVID
|PCS < 1G, RO
|WIGLEY, ROYCE TRIGG
|UNAUTH ABSENCE COMM CORR FACILITY
|WINTON, JOE DENNIS
|FAIL TO REG AS SEX OFFENDER LIFE/90 DAY
|YORK, STEPHEN GARY
|ASSAULT IMPEDE BREATH