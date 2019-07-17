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Lamar County Grand Jury Indictments

1 hour ago

 

 

Defendant’s Name Charge
INDICTMENTS – JULY 12, 2019
BATCHELOR, DUSTIN CODY DWI 3RD OR MORE
BELL, BETH MICHELL BURG OF A HAB – C1 & C2
BURG OF A BLDG – C3
FRAUD USE/POSS ID INFO > 10 < 50 ITEMS – C4
BRIGGLE, JESSICA MARIE PCS < 1G
DAVIDSON, DAVID CHARLES PCS > 1G < 4G
DILLINGHAM, WILSON III BURG OF A HAB, HO – C1 & C2
DOLLAHITE, BRITTNEY RENE PID > 4G < 200G – C1
FELON IN POSS FIREARM – C2
ENDANGER A CHILD – C3
DONALDSON, BRINTON WILLIAM DWI 3RD OR MORE, HO – C1
FELON IN POSS FIREARM, HO – C2
EARLS, KENDRICK DARRELL ASSAULT W/PRIOR CONV, RO
GILSTRAP, KAWAMBE JAMES ASSAULT W/PRIOR CONV, HO
GOSS, RENA SUE PCS < 1G
HICKS, COLTON BLAKE THEFT > $1,500 BUT < $30K – C1
THEFT OF A FIREARM – C2
HUNTER, JACOB ROSS PCS < 1G DFZ
HUTCHINGS, LEONARD DUREL POSS MARIJ > 4OZ < 5LBS
JORDAN, JOBY BRYANT INDECENCY W/CHILD BY EXPOSURE – C1
EVADING W/PRIOR CONV – C2
JUSTICE, KEVIN WAYNE PCS < 1G
MCCANN, TIFFANY ANNE PCS < 1G
RICKS, RODDRICK SHAWN TAMPER W/EVIDENCE
WELLS, SCOTT DAVID PCS < 1G, RO
WIGLEY, ROYCE TRIGG UNAUTH ABSENCE COMM CORR FACILITY
WINTON, JOE DENNIS FAIL TO REG AS SEX OFFENDER LIFE/90 DAY
YORK, STEPHEN GARY ASSAULT IMPEDE BREATH

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