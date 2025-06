Lamar County Sheriff Arrests

Lamar County Deputies arrested 43-year-old Amy Logan Andres for Theft, Prohibited Substance in a Correctional Facility, and two counts of Possession of a Controlled Substance. Her bonds are $21,000.

Lamar County arrested 40-year-old Bradley Dale Brown for a terrorist threat against a Public Servant and Resisting Arrest. He remains in the county jail under a $30,000 bond.

Los agentes del condado de Lamar arrestaron a Amy Logan Andres, de 43 años, por robo, sustancia prohibida en un centro correccional y dos cargos de posesión de una sustancia controlada. Sus fianzas son de 21.000 dólares.

El condado de Lamar arrestó a Bradley Dale Brown, de 40 años, por una amenaza terrorista contra un servidor público y resistencia al arresto. Permanece en la cárcel del condado bajo una fianza de $30,000.