Lawmakers Consider Bail Reform

Governor Abbott has used social media to pressure the Texas House to pass his priority bail reforms. They would allow judges to deny bail to those accused of murder and any undocumented migrant charged with a felony. If it passes, it will be up to Texas voters to decide whether they approve the reforms.

El gobernador Abbott ha utilizado las redes sociales para presionar a la Cámara de Representantes de Texas para que apruebe sus reformas prioritarias a la fianza. Permitirían a los jueces negar la libertad bajo fianza a los acusados de asesinato y a cualquier migrante indocumentado acusado de un delito grave. Si se aprueba, dependerá de los votantes de Texas decidir si aprueban las reformas.