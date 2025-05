Man Found Dead In Boat

The Hunt County Sheriff’s Office says it found a 79-year-old man dead in his boat on Lake Tawakoni on Monday. Officials say the man had gone fishing that morning, and his family had reported him missing. On Monday afternoon, his family found his vehicle and trailer parked at the Caddo Creek boat ramp. Law enforcement officers found the man inside his boat, afloat in a shallow cove. Police say there was no evidence of foul play.

La oficina del alguacil del condado de Hunt dice que encontró a un hombre de 79 años muerto en su bote en el lago Tawakoni el lunes. Las autoridades dicen que el hombre había ido a pescar esa mañana y su familia había denunciado su desaparición. El lunes por la tarde, su familia encontró su vehículo y remolque estacionados en la rampa para botes de Caddo Creek. Los agentes de la ley encontraron al hombre dentro de su bote, flotando en una cala poco profunda. La policía dice que no había evidencia de juego sucio.