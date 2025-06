Man Sentenced In Wood County For Sexually Assault Adoptive Children

Wood County charged Kevin Ray Larsson with sexually assaulting at least six of his adopted children, and he has entered into a plea bargain. Prosecutors had numerous conversations with the victim and the victim’s mother, discussing the probability of retraumatizing the children if they testify against the Defendant in a jury trial. The victims agreed to the terms of this plea bargain. Larsson pleaded guilty to aggravated sexual assault, indecency with a child, and indecency with a child sexual contact. The court sentenced him to 30 years in prison.

El condado de Wood acusó a Kevin Ray Larsson de agredir sexualmente al menos a seis de sus hijos adoptivos, y ha llegado a un acuerdo con la fiscalía. Los fiscales tuvieron numerosas conversaciones con la víctima y la madre de la víctima, discutiendo la probabilidad de volver a traumatizar a los niños si testifican contra el acusado en un juicio con jurado. Las víctimas aceptaron los términos de este acuerdo de culpabilidad. Larsson se declaró culpable de agresión sexual agravada, indecencia con un niño e indecencia con contacto sexual con un niño. El tribunal lo condenó a 30 años de prisión.