Many From Area Graduate From PJC

Paris Junior College is pleased to release the certified roll of graduates from the spring graduation ceremony held Friday, May 17, 2019 at Noyes Stadium.

Area students receiving associate degrees:

• Campbell: Evelin Castillo, Colton Cummings

• Como: Marco Gonzalez

• Cumby: Candace Earp, Grant Earp, Brayden Freeman, Alyssa Hebert, Natalie White

• Dike: Lexi Overly

• Emory: Laura Garcia, Daniel Torres

• Pickton: Parker Cummings, Gladys Pulgarin

• Point: Garrett Shaw

• Saltillo: Sylvia Feijen

• Sulphur Bluff: Jaden Goldsmith

• Sulphur Springs: Kimberly Chisom, Carlos Delgado, Candice Jarrel, Justus Kelley, Emma Lane, Joshua McElvaine, Shakoja Mosley, Kendall Myles, Diana Ramirez, Ashley Rodriguez, Cassidy Seaney, Amy Sprague, Joshua Tucker, Christopher Walker, Kristy Williams, Kamryn Wimberley

• Wills Point: Savannah Clark, Jennifer Morrison

• Wolfe City: Skylar Cook, Chance Watson

Students from the area receiving certificates:

• Brashear: Diego Perez

• Campbell: Jeffrey Jones

• Celeste: Aubrey Coffey

• Commerce: Asael Hernandez, Mauro Hernandez

• Cooper: James Williams

• Cumby: Jacob Bova, Tyler Crumpton

• Dike: Taylor Josey, Tyler Kelley, Wesley Mcdonald

• Emory: Alyssa Hall, Karl Jansson, Thomas Wilson

• Lone Oak: Maria Davila

• Mount Vernon: Chase Hyman

• Sulphur Springs: Derek Anderson, Whitney Davis, Job Escobar, Javier Gonzalez, Ethan Hill, • • Marcus Hood, Bryan Luna, Jonathon Rininger•

• Winnsboro: Cody Stephen•s

• Wolfe City: Shelby Greenway

• Yantis: Samuel Earle, Daylon Roberts, Rusty Wilkey