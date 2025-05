Marijuana Plants, Processed Pot Seized

The Oklahoma Bureau of Narcotics executed a search warrant at JZ Happy Farms marijuana grow in Pontotoc County on Tuesday. They seized nearly 15,000 plants and 344 pounds of processed pot. Authorities believe that they operated the grow with a license obtained fraudulently. Arrests are pending.

La Oficina de Narcóticos de Oklahoma ejecutó una orden de registro en el cultivo de marihuana JZ Happy Farms en el condado de Pontotoc el martes. Se incautaron de casi 15,000 plantas y 344 libras de marihuana procesada. Las autoridades creen que operaron el cultivo con una licencia obtenida de manera fraudulenta. Las detenciones están pendientes.