Monday Night’s Thunderstorm Reports

At 1:35 am Tuesday, Rockwall reported a wind gust of 48 mph during a thunderstorm one mile east of Rockwall. In McCurtain County, strong winds toppled trees at 2:30 am, specifically at SH 98 and SH 37, 6.5 miles from Millerton. Idabel reported .88″-inch hail at 2:43 am.

A la 1:35 a.m. del martes, Rockwall reportó una ráfaga de viento de 48 mph durante una tormenta eléctrica a una milla al este de Rockwall. En el condado de McCurtain, los fuertes vientos derribaron árboles a las 2:30 am, específicamente en SH 98 y SH 37, a 6.5 millas de Millerton. Idabel reportó granizo de .88 pulgadas a las 2:43 am.