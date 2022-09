Monday’s Sports

Cooper Rush

NFL

Sunday

Buccaneers (2-0) 20 – Saints (1-1) 10

Cowboys (1-1) 20 – Bengals (0-2) 17

Broncos (1-1) 16 – Texans (0-1) 9

Monday

Titans at Orchard Park NY Bills 6:15 pm ESPN

Vikings at Philadelphia Eagles 7:30 pm ABC/ESPN

Cooper Rush had no choice but to smile as he embraced offensive coordinator Kellen Moore after the winning kick for the Dallas Cowboys. Dak Prescott’s backup now has a 2-0 career record filling in, with winning drives on his final possession both times.

MLB

Sunday

Rays (82-64) 5 – Rangers (63-83) 3

Astros (96-51) 11 – Athletics (53-94) 2

Monday

Astros at St. Petersburg Rays 5:40 pm

Rangers Idel

NCAAF

No. 6 Oklahoma 49 – Nebraska 14

No. 9 Oklahoma State 63 – Arkansas Pine Bluff 7

No. 10 Arkansas 38 – Missouri State 27

No. 17 Baylor 42 – Texas State 7

No. 21 Texas 41 – UTSA 20

No. 24 Texas A&M 17 – No. 13 Miami 9

HIGH SCHOOL

VOLLEYBALL

Friday

Hallsville 3 – Mt Pleasant 0

Longview 3 – Tyler 1

MP Chapel Hill 3 – Ore City 0

Sabine 3 – Quitman 0

Texas High 3 – Pine Tree 0

Whitehouse 3 – Marshall 0

White Oak 3 – Harmony 1

FOOTBALL

Friday

Alba-Golden 43 – Big Sandy 25

Beckville 51 – Elysian Fields 19

Blue Ridge 49 – Wolfe City 0

Brownsboro 49 – Spring Hill 28

Caddo Mills 41 – Krum 21

Canton 35 – Mabank 7

Carthage 42 – Marshall 0

Celeste 42 – Quinlan Boles 28

Center 65 – Daingerfield 44

Commerce 34 – North Lamar 33

Community 43 – Farmersville 14

Cumby 50 – TY All Saints 0

DeKalb 47 – Harmony 33

Denison 34 – Greenville 27

Frisco Ind. 24 – Pittsburg 13

Gilmer 31 – Lindale 23

Grand Saline 42 – Eustace 0

Harleton 41 – Maud 13

Honey Grove 40 – James Bowie 6

Hooks 40 – Hawkins 0

Jacksonville 31 – Pine Tree 21

Jefferson 35 – Hughes Springs 24

Kilgore 41 – Hallsville 20

Leonard 45 – Trenton 0

Liberty Eylau 16 – Atlanta 14

Malakoff 52 – Gladewater 13

Mineola 44 – Bullard 43

Mt Vernon 65 – Sabine 28

Paris 45 – Van 13

Queen City 44 – Clarksville 7

Quinlan Ford 48 – Rains 34

Quitman 15 – Ore City 13

Redwater 14 – New Diana 7

Rivercrest 30 – Chisum 15

Scurry Rosser 55 – Prairiland 35

Sulphur Springs 45 – Van Alstyne 15

Tatum 49 – West Rusk 39

Texas High 27 – Tyler Lagacy 3

Tom Bean 30 – Como-Pickton 18

Troup 60 – Paul Pewitt 56

Tyler Grace 56 – Lone Oak 21

TY Lions 27 – N. Mesquite 23

Union Grove 14 – Linden-Kildare 12

Whitehouse 53 – Henderson 28

Winnsboro 54 – New Boston 28

Winona 23 – Frankston 18