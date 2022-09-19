Monday’s Sports

Cooper Rush
NFL
Sunday
Buccaneers (2-0) 20 – Saints (1-1) 10
Cowboys (1-1) 20 – Bengals (0-2) 17
Broncos (1-1) 16 – Texans (0-1) 9
Monday
Titans at Orchard Park NY Bills 6:15 pm ESPN
Vikings at Philadelphia Eagles 7:30 pm ABC/ESPN
Cooper Rush had no choice but to smile as he embraced offensive coordinator Kellen Moore after the winning kick for the Dallas Cowboys. Dak Prescott’s backup now has a 2-0 career record filling in, with winning drives on his final possession both times.
MLB
Sunday
Rays (82-64) 5 – Rangers (63-83) 3
Astros (96-51) 11 – Athletics (53-94) 2
Monday
Astros at St. Petersburg Rays 5:40 pm
Rangers Idel
NCAAF
No. 6 Oklahoma 49 – Nebraska 14
No. 9 Oklahoma State 63 – Arkansas Pine Bluff 7
No. 10 Arkansas 38 – Missouri State 27
No. 17 Baylor 42 – Texas State 7
No. 21 Texas 41 – UTSA 20
No. 24 Texas A&M 17 – No. 13 Miami 9
HIGH SCHOOL
VOLLEYBALL
Friday
Hallsville 3 – Mt Pleasant 0
Longview 3 – Tyler 1
MP Chapel Hill 3 – Ore City 0
Sabine 3 – Quitman 0
Texas High 3 – Pine Tree 0
Whitehouse 3 – Marshall 0
White Oak 3 – Harmony 1
FOOTBALL
Friday
Alba-Golden 43 – Big Sandy 25
Beckville 51 – Elysian Fields 19
Blue Ridge 49 – Wolfe City 0
Brownsboro 49 – Spring Hill 28
Caddo Mills 41 – Krum 21
Canton 35 – Mabank 7
Carthage 42 – Marshall 0
Celeste 42 – Quinlan Boles 28
Center 65 – Daingerfield 44
Commerce 34 – North Lamar 33
Community 43 – Farmersville 14
Cumby 50 – TY All Saints 0
DeKalb 47 – Harmony 33
Denison 34 – Greenville 27
Frisco Ind. 24 – Pittsburg 13
Gilmer 31 – Lindale 23
Grand Saline 42 – Eustace 0
Harleton 41 – Maud 13
Honey Grove 40 – James Bowie 6
Hooks 40 – Hawkins 0
Jacksonville 31 – Pine Tree 21
Jefferson 35 – Hughes Springs 24
Kilgore 41 – Hallsville 20
Leonard 45 – Trenton 0
Liberty Eylau 16 – Atlanta 14
Malakoff 52 – Gladewater 13
Mineola 44 – Bullard 43
Mt Vernon 65 – Sabine 28
Paris 45 – Van 13
Queen City 44 – Clarksville 7
Quinlan Ford 48 – Rains 34
Quitman 15 – Ore City 13
Redwater 14 – New Diana 7
Rivercrest 30 – Chisum 15
Scurry Rosser 55 – Prairiland 35
Sulphur Springs 45 – Van Alstyne 15
Tatum 49 – West Rusk 39
Texas High 27 – Tyler Lagacy 3
Tom Bean 30 – Como-Pickton 18
Troup 60 – Paul Pewitt 56
Tyler Grace 56 – Lone Oak 21
TY Lions 27 – N. Mesquite 23
Union Grove 14 – Linden-Kildare 12
Whitehouse 53 – Henderson 28
Winnsboro 54 – New Boston 28
Winona 23 – Frankston 18