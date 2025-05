Monday’s Sports

NBA

Sunday

West Semifinals, G4

Thunder (68-14, 2-2) 92 – Nuggets (50-32, 2-2)

East Semifinals, G4

Pacers (50-32, 3-1) 129 – Cavaliers (64-18, 1-3) 109

WNBA

Saturday

Wings (1-1) 119 – Toyota Antelopes (0-1) 52

NHL

Sunday

West 2nd Round, G3

Stars (50-26-6, 2-1) 5 – Jets (56-22-4, 1-2) 2

Tuesday

Jets at Dallas Stars at 7:00 pm on ESPN

MLB

Sunday

Astros infielder/outfielder Jose Altuve sat out Houston’s 6-0 victory over the Cincinnati Reds on Sunday because of right hamstring tightness. They will not put him on the injured list as of now.

Astros (20-19) 6 – Reds (20-22) 0

Rangers (20-21) 6 – Tigers (26-15) 1

Josh Jung delivered a special Mother’s Day gift to his mom, Mary.

On Sunday, the Texas Rangers’ third baseman hit a two-out, two-run homer in the fifth inning at Detroit. Jung’s brother, Jace, was in the Tigers’ lineup at the same position.

Monday

Rockies (7-33) at Arlington Rangers (20-21) at 7:05 pm

Royals (24-18) at Houston Astros (20-19) at 7:10 pm

COLLEGE

BASEBALL

Sunday

Florida (35-18) 4 – No. 1 Texas (40-10) 1

No. 7 Arkansas (41-11) 7 – No. 3 LSU (40-12) 4

Kentucky (28-20) 7 – No. 17 Oklahoma (32-17) 2

Baylor (31-20) 5 – Oklahoma St. (24-22) 4

UCF (27-24) 15 – Texas Tech (18-30) 6

Missouri9 (16-35) 10 – Texas A&M (27-23) 1

Arizona St. (34-18) 13 – Houston (28-22) 1

HIGH SCHOOL

The Texas High School Football Hall of Fame in Waco inducted Patrick Mahomes II. Mahomes is a Whitehouse native and the quarterback for the Kansas City Chiefs. He is also a three-time Super Bowl Champion. He was the Whitehouse High School Wildcats quarterback before playing for Texas Tech University in college.

SOFTBALL

REGIONAL FINALS

6A DII

Forney vs. Tomball

5A DI

Melissa vs. Lake Belton

5A DII

Lovejoy vs. Hallsville

4A DI

Sulphur Springs vs. Sanger at Forney on Wednesday at 7:00 pm

4A DII

Canton vs. Aubrey

3A DI

Gunter vs. Whitesboro

3A DII

S&S Consolidated vs. Boyd/Dekalb winner

2A DI

Corrigan-Camden vs. Shelbyville

2A DII

Beckville vs. Cross Roads

BASEBALL

REGIONAL SEMIFINALS

6A DI

Rockwall vs. Klein Cain

6A DII

Tyler Legacy vs. Tomball

Royse City vs. Cypress Woods

4A DI

Life Waxahachie vs. Lindale

Panther Creek vs. Pleasant Grove

4A DII

Kennedale vs. Carthage

Van Alstyne vs. Spring Hill

3A DI

Hughes Springs vs. Gunter

Liberty-Eylau vs. Whitesboro

3A DII

New Diana vs. Paradise

Grand Saline vs. Boyd

2A DI

Harleton vs. Centerville

Frankston vs. Shelbyville

2A DII

Overton vs. Gary

NBA

Domingo

Semifinales del Oeste, G4

Thunder (68-14, 2-2) 92 – Nuggets (50-32, 2-2)

Semifinales del Este, G4

Pacers (50-32, 3-1) 129 – Cavaliers (64-18, 1-3) 109

WNBA

Sábado

Alas (1-1) 119 – Antílopes Toyota (0-1) 52

NHL

Domingo

Oeste 2ª Ronda, G3

Estrellas (50-26-6, 2-1) 5 – Jets (56-22-4, 1-2) 2

Martes

Jets en Dallas Stars a las 7:00 pm por ESPN

Grandes Ligas

Domingo

El infielder/jardinero de los Astros, José Altuve, se perdió la victoria de Houston por 6-0 sobre los Rojos de Cincinnati el domingo debido a una tensión en el tendón de la corva derecho. No lo pondrán en la lista de lesionados a partir de ahora.

Astros (20-19) 6 – Rojos (20-22) 0

Rangers (20-21) 6 – Tigres (26-15) 1

Josh Jung entregó un regalo especial del Día de la Madre a su madre, Mary.

El domingo, el tercera base de los Rangers de Texas conectó un jonrón de dos carreras con dos outs en la quinta entrada en Detroit. El hermano de Jung, Jace, estaba en la alineación de los Tigres en la misma posición.

Lunes

Rockies (7-33) en Arlington Rangers (20-21) a las 7:05 pm

Reales (24-18) en Houston Astros (20-19) a las 7:10 pm

UNIVERSIDAD

BÉISBOL

Domingo

Florida (35-18) 4 – No. 1 Texas (40-10) 1

Nº 7 Arkansas (41-11) 7 – Nº 3 LSU (40-12) 4

Kentucky (28-20) 7 – No. 17 Oklahoma (32-17) 2

Baylor (31-20) 5 – Oklahoma St. (24-22) 4

UCF (27-24) 15 – Texas Tech (18-30) 6

Missouri9 (16-35) 10 – Texas A&M (27-23) 1

Arizona St. (34-18) 13 – Houston (28-22) 1

ESCUELA SECUNDARIA

El Salón de la Fama del Fútbol Americano de la Escuela Secundaria de Texas en Waco exaltó a Patrick Mahomes II. Mahomes es nativo de Whitehouse y el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs. También es tres veces campeón del Super Bowl. Fue el mariscal de campo de los Whitehouse High School Wildcats antes de jugar para la Universidad Tecnológica de Texas en la universidad.

SÓFBOL

FINALES REGIONALES

6A DII

Forney vs. Tomball

5A DI

Melissa vs. Lago Belton

5A DII

Lovejoy vs. Hallsville

4A DI

Sulphur Springs vs. Sanger en Forney el miércoles a las 7:00 pm

4A DII

Cantón vs. Aubrey

3A DI

Gunter vs. Whitesboro

3A DII

Ganador de S&S Consolidated vs. Boyd/Dekalb

2A DI

Corrigan-Camden vs. Shelbyville

2A DII

Beckville vs. Encrucijada

BÉISBOL

SEMIFINALES REGIONALES

6A DI

Rockwall vs. Klein Cain

6A DII

Tyler Legacy vs. Tomball

Royse City vs. Cypress Woods

4A DI

Vida Waxahachie vs. Lindale

Panther Creek vs. Pleasant Grove

4A DII

Kennedale vs. Cartago

Van Alstyne vs. Spring Hill

3A DI

Hughes Springs vs. Gunter

Liberty-Eylau vs. Whitesboro

3A DII

Nueva Diana vs. Paraíso

Grand Saline vs. Boyd

2A DI

Harleton vs. Centerville

Frankston vs. Shelbyville

2A DII

Overton vs. Gary