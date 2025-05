Monday’s Sports

NBA

Sunday

Thunder (63-14, 4-3) 125 – Nuggets (50-32, 3-4) 93 Winner

WNBA

Friday

Lynx (1-0) 99 – Wings (0-1) 84

Monday

Seattle Storm (0-1) at Arlington Wings (0-1) at 7:00 pm, NBA TV

MLB

Sunday

Astros (24-22) 4 – Rangers (25-23) 3 – Astros 2-1

NHL

Saturday

Stars (50-26-6, 4-2) 2 – Jets (56-22-4, 2-4) 1 OT Winner

COLLEGE

SOFTBALL

Sunday

No. 1 Texas A&M (48-10) 14 – Liberty (50-13) 11

Liberty (50-13) 6 – No. 1 Texas A&M (48-11) 5

No. 2 Oklahoma (48-7) 12 – California (37-21) 1

No. 6 Texas (49-10) 9 – UCF (35-24-1) 0

No. 12 Texas Tech (48-12) 9 – Mississippi St (39-19) 6

TRACK

Saturday

East Texas A&M University track and field sprinter Ibrahim Fuseini (Accra, Ghana) competed in four races at the Southland Conference Championships on Saturday. He ended each race with a gold medal around his neck, contributing 25 of the Lions’ 86 points, which helped them finish fourth. Meanwhile, the women’s team scored 63.5 points to finish sixth. The Lion men took fourth, and the women finished sixth to close out the 2024-25 season this weekend at Holloway Field.

SOFTBALL

STATE SEMI-FINAL

Saturday May 24

6A II

Forney vs. Guyer

5A I

Aledo vs. Melissa

5A II

Hallsville vs. Grapevine

4A I

Sulphur Springs vs. Andrews

4A II

Aubrey vs. Snyder

3A I

Whitesboro vs. Iowa Park

3A II

A&S Consolidated vs. Coahoma

2A I

Corrigan-Camden vs. Ganado

1A R1&2

Hemleigh Winner

1A R3&4

Leakey Winner

BASEBALL

REGIONAL FINALS

Saturday May 24

6A DI

Rockwall vs. Klein Cain

6A DII

Tyler Legacy vs. Tomball

4A DI

Lindale/Life Waxahachie vs. Pleasant Grove

4A DII

Carthage vs. Van Alystyne/Spring Hill

3A DI

Liberty-Eylau vs. Gunter

3A DII

New Diana vs. Boyd

2A DI

Tom Bean vs. Alvord

2A DII

Overton vs. Beckville

NBA

Domingo

Thunder (63-14, 4-3) 125 – Nuggets (50-32, 3-4) 93 Ganador

WNBA

Viernes

Lince (1-0) 99 – Alas (0-1) 84

Lunes

Seattle Storm (0-1) en Arlington Wings (0-1) a las 19:00 horas, NBA TV

Grandes Ligas

Domingo

Astros (24-22) 4 – Rangers (25-23) 3 – Astros 2-1

NHL

Sábado

Estrellas (50-26-6, 4-2) 2 – Jets (56-22-4, 2-4) 1 Ganador de la prórroga

UNIVERSIDAD

SÓFBOL

Domingo

No. 1 Texas A&M (48-10) 14 – Libertad (50-13) 11

Libertad (50-13) 6 – No. 1 Texas A&M (48-11) 5

No. 2 Oklahoma (48-7) 12 – California (37-21) 1

No. 6 Texas (49-10) 9 – UCF (35-24-1) 0

No. 12 Texas Tech (48-12) 9 – Mississippi St (39-19) 6

PISTA

Sábado

El velocista de atletismo de la Universidad East Texas A&M Ibrahim Fuseini (Accra, Ghana) compitió en cuatro carreras en el Campeonato de la Conferencia Southland el sábado. Terminó cada carrera con una medalla de oro alrededor de su cuello, contribuyendo con 25 de los 86 puntos de los Leones, que los ayudaron a terminar cuartos. Por su parte, el equipo femenino anotó 63,5 puntos para terminar sexto. Los hombres de los Lions ocuparon el cuarto lugar y las mujeres terminaron sextas para cerrar la temporada 2024-25 este fin de semana en Holloway Field.

SÓFBOL

SEMIFINAL ESTATAL

Sábado 24 de mayo

6A II

Forney vs. Guyer

5A I

Aledo vs. Melissa

5A II

Hallsville vs. Grapevine

4A I

Sulphur Springs vs. Andrews

4A II

Aubrey vs. Snyder

3A I

Whitesboro vs. Iowa Park

3A II

A&S Consolidated vs. Coahoma

2A I

Corrigan-Camden vs. Ganado

1A R1 y 2

Ganador de Hemleigh

1A R3 y 4

Leakey

BÉISBOL

FINALES REGIONALES

Sábado 24 de mayo

6A DI

Rockwall vs. Klein Cain

6A DII

Tyler Legacy vs. Tomball

4A DI

Lindale/Life Waxahachie vs. Pleasant Grove

4A DII

Cartago vs. Van Alystyne/Spring Hill

3A DI

Liberty-Eylau vs. Gunter

3A DII

Nueva Diana vs. Boyd

2A DI

Tom Bean vs. Alvord

2A DII

Overton vs. Beckville