Monday’s Sports

NBA

West Finals

Monday

Thunder (68-14, 3-1) 128 – Timberwolves (49-33, 1-3) 126

Jalen Williams, a first-time All-Star and a third-team All-NBA selection in his third season, had the best offensive performance of his postseason career in a 128-126 Game 4 win over the Minnesota Timberwolves. It put Oklahoma City one win away from an NBA Finals berth. He scored a playoff-career-high 34 points as the Thunder took a 3-1 series lead in the Western Conference finals.

Tuesday

Knicks (51-31, 1-2) at Indianapolis Pacers (50-32, 2-1) at 7:00 pm on TNT/Max

WNBA

Tuesday

Wings (0-4) at Connecticut Suns at 6:00 pm

NHL

EAST FINAL – Game 4

Monday

East Finals – Game 4

Hurricanes (47-30-5, 3-1) 3 – Panthers 947-31-4, 1-3) 0

Tuesday

West finals – Game 4

Stars 950-26-6, 1-2) at Edmonton Oilers (48-29-5, 2-1) at 7:00 pm on ESPN

MLB

Monday

Blue Jays (26-27) 2 – Rangers (26-29) 1

Astros – Idle

Tuesday

Blue Jays (26-27) at Arlington Rangers (26-29) at 7:05 pm

Athletics (23-31) at Houston Astros (28-25) at 7:10 pm

HIGH SCHOOL

SOFTBALL

STATE CHAMPIONSHIP

The Sulphur Springs Ladycats softball team lost their semi-final series to Andrews over the weekend in Graham, two games to one. After losing to Andrews 6-4 on Thursday night, the Ladycats won game two late Saturday afternoon, 7-5. Andrews had five home runs in game three and crushed the Ladycats 15-5. Andrews will face Corpus Christi Calallen for the state championship.

Friday, May 29

2A D2

Shiner vs. Sundown at 10:00 am

2A D1

Riesel vs. Ganao at 1:00 pm

3A D2

Lexington vs. Coahoma at 4:00 pm

3A D1

Whitesboro vs. Grandview at 7:00 pm

Friday, May 30

4A D2

Robinson vs. Aubrey at 10:00 am

4A D1

Andrews vs. Corpus Christi Calallen at 1:00 pm

5A D2

Hallsville vs. Montgomery Lake Creek at 4:00 pm

5A D1 Mt Belvieu Barbers Hill vs. Melissa at 7:00 pm

Saturday, May 31

1A

Brookeland vs. Jonesboro at 10:00 am

6A D2

Humble Kingwood vs. Forney at 1:00 pm

6A D1

Waco Midway vs. League City Clear Springs at 4:00 pm

BASEBALL

STATE SEMIS

Saturday, May 31

2A D1

Tom Bean vs. New Home

2A D2

Overton vs. Burton

3A D1

Liberty-Eylau vs. Iowa Park

3A D2

Boyd vs. Wall

4A D1

Pleasant Grove vs. Seminole

4A D2

Spring Hill vs. Brock

5A D1

Aledo vs. McKinney North

5A D2

Lovejoy vs. Grapevine

6A D1

Prosper vs. Midway

NBA

Finales del Oeste

Lunes

Trueno (68-14, 3-1) 128 – Timberwolves (49-33, 1-3) 126

Jalen Williams, un All-Star por primera vez y una selección del tercer equipo All-NBA en su tercera temporada, tuvo la mejor actuación ofensiva de su carrera en la postemporada en una victoria por 128-126 en el Juego 4 sobre los Minnesota Timberwolves. Puso a Oklahoma City a una victoria de un lugar en las Finales de la NBA. Anotó 34 puntos, el máximo de su carrera en los playoffs, para que el Thunder tomara una ventaja de 3-1 en la serie final de la Conferencia Oeste.

Martes

Knicks (51-31, 1-2) en Indianapolis Pacers (50-32, 2-1) at 7:00 pm on TNT/Max

WNBA

Martes

Wings (0-4) en Connecticut Suns a las 6:00 pm

NHL

FINAL DEL ESTE – Juego 4

Lunes

Finales del Este – Juego 4

Huracanes (47-30-5, 3-1) 3 – Panteras 947-31-4, 1-3) 0

Martes

Finales del Oeste – Juego 4

Stars 950-26-6, 1-2) en Edmonton Oilers (48-29-5, 2-1) a las 7:00 pm por ESPN

Grandes Ligas

Lunes

Azulejos (26-27) 2 – Rangers (26-29) 1

Astros – Inactivo

Martes

Blue Jays (26-27) en Arlington Rangers (26-29) a las 7:05 pm

Atléticos (23-31) en Houston Astros (28-25) a las 7:10 pm

ESCUELA SECUNDARIA

SÓFBOL

CAMPEONATO ESTATAL

El equipo de softbol Sulphur Springs Ladycats perdió su serie semifinal ante Andrews durante el fin de semana en Graham, dos juegos a uno. Después de perder ante Andrews 6-4 el jueves por la noche, las Ladycats ganaron el segundo juego el sábado por la tarde, 7-5. Andrews conectó cinco jonrones en el tercer juego y aplastó a las Ladycats 15-5. Andrews se enfrentará a Corpus Christi Calallen por el campeonato estatal.

Viernes 29 de mayo

2A D2

Shiner vs. Puesta del sol a las 10:00 am

2A D1

Riesel vs. Ganao a la 1:00 pm

3A D2

Lexington vs. Coahoma a las 4:00 pm

3A D1

Whitesboro vs. Grandview a las 7:00 pm

Viernes 30 de mayo

4A D2

Robinson vs. Aubrey a las 10:00 am

4A D1

Andrews vs. Corpus Christi Calallen a la 1:00 pm

5A D2

Hallsville vs. Montgomery Lake Creek a las 4:00 pm

5A D1 Mt Belvieu Barbers Hill vs. Melissa a las 7:00 pm

Sábado 31 de mayo

1A

Brookeland vs. Jonesboro a las 10:00 am

6A D2

Humble Kingwood vs. Forney a la 1:00 pm

6A D1

Waco Midway vs. League City Clear Springs a las 4:00 pm

BÉISBOL

SEMIS ESTATALES

Sábado 31 de mayo

2A D1

Tom Bean vs. Nuevo Hogar

2A D2

Overton vs. Burton

3A D1

Liberty-Eylau vs. Iowa Park

3A D2

Boyd vs. Wall

4A D1

Pleasant Grove vs. Seminole

4A D2

Spring Hill vs. Brock

5A D1

Aledo vs. McKinney North

5A D2

Lovejoy vs. Grapevine

6A D1

Próspero vs. A mitad de camino