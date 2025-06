Monday’s Sports

NBA

Thursday

Thunder (68-14, 0-0) Hosts Pacers (50-32, 0-0) at 7:30 pm ABC

WNBA

Saturday

Chicago Sky (2-4) 94 – Dallas Wings (1-6) 83

Tuesday

Wings (1-6) at Seattle Storm at 8:30 pm on ESPN

NHL

STANLEY CUP – Game 1

Wednesday

Panthers (47-31-4) at Edmonton Oilers (48-29-5) at 7:00 pm on TNT

MLB

Sunday

Rangers (29-31) 8 – Cardinals (33-26) 1

Astros (32-27) 1 – Rays (30-29) 0

Monday

Rangers and Astros are idle

COLLEGE

SOFTBALL

Sunday

No. 2 Oklahoma (52-8) 4 – No. 16 Oregon (54-10) 1

No. 7 Tennessee (47-16) 5 – No. 9 UCLA (55-13) 4

Monday

No. 7 Tennessee (47-16) vs. No. 6 Texas (53-11) at 11:00 am on ESPN

No. 6 Texas (53-11) vs. No. 7 Tennessee (47-16) at 1:30 pm, if necessary, on ESPN

BASEBALL

NCAA CHAMPIONSHIP

Sunday

No. 2 Texas (44-13) 15 – Kansas St. (32-26) 8

UTSA (47-13) 7 – No. 2 Texas (44-14) 4

No. 3 Arkansas (46-13) 8 – Creighton (43-16) 3

Oklahoma (38-21) 9 – No. 5 North Carolina (44-13) 5

Little Rock (27-33) 10 – No. 6 LSU (45-15) 4

Oklahoma St (30-24) 11 – No. 7 Georgia (43-17) 9

Little Rock (27-33) 8 – Dallas Baptist (41-18) 6

Duke (40-19) 3 – Oklahoma St (30-25) 2

The Southland Conference named East Texas A&M University men’s basketball student-athlete Khaliq Abdul-Mateen to the All-Academic second team on Friday morning. He ended his Lion career as the program’s all-time leader in games played and totaled 617 points, 322 rebounds, and 117 assists in 131 games played over his five-year Lion career. He is the third Lion to earn SLC All-Academic Team honors, as the Lions have had one honoree in each of the three seasons since joining the conference.

HIGH SCHOOL

SOFTBALL

STATE CHAMPS

Waco Midway, Humble Kingwood, Jonesboro, Melissa, Montgomery-Lake Creek, Corpus Christi Calallen, Robinson, Grandview, Coahoma, Ganado, and Sundown

BASEBALL

Thursday

Overton vs. Collinsville

Liberty-Eylau vs. Corpus Christi London

Friday

Spring Hill vs. Wimberley

Pleasant Grove vs. Corpus Christi Calallen

NBA

Jueves

Thunder (68-14, 0-0) recibe a Pacers (50-32, 0-0) a las 7:30 pm ABC

WNBA

Sábado

Chicago Sky (2-4) 94 – Dallas Wings (1-6) 83

Martes

Wings (1-6) en Seattle Storm a las 8:30 pm por ESPN

NHL

STANLEY CUP – Juego 1

Miércoles

Panthers (47-31-4) en Edmonton Oilers (48-29-5) a las 7:00 pm en TNT

Grandes Ligas

Domingo

Rangers (29-31) 8 – Cardenales (33-26) 1

Astros (32-27) 1 – Rays (30-29) 0

Lunes

Rangers y Astros están inactivos

UNIVERSIDAD

SÓFBOL

Domingo

Nº 2 Oklahoma (52-8) 4 – Nº 16 Oregon (54-10) 1

Nº 7 Tennessee (47-16) 5 – Nº 9 UCLA (55-13) 4

Lunes

Nº 7 Tennessee (47-16) vs. Nº 6 Texas (53-11) a las 11:00 am por ESPN

Nº 6 Texas (53-11) vs. Nº 7 Tennessee (47-16) a la 1:30 pm, si es necesario, por ESPN

BÉISBOL

CAMPEONATO DE LA NCAA

Domingo

No. 2 Texas (44-13) 15 – Kansas St. (32-26) 8

UTSA (47-13) 7 – No. 2 Texas (44-14) 4

No. 3 Arkansas (46-13) 8 – Creighton (43-16) 3

Oklahoma (38-21) 9 – No. 5 Carolina del Norte (44-13) 5

Little Rock (27-33) 10 – No. 6 LSU (45-15) 4

Oklahoma St (30-24) 11 – No. 7 Georgia (43-17) 9

Little Rock (27-33) 8 – Dallas Baptist (41-18) 6

Duke (40-19) 3 – Oklahoma St (30-25) 2

La Conferencia Southland nombró al estudiante-atleta de baloncesto masculino de la Universidad East Texas A&M, Khaliq Abdul-Mateen, al segundo equipo All-Academic el viernes por la mañana. Terminó su carrera en los Lions como el líder de todos los tiempos del programa en partidos jugados y totalizó 617 puntos, 322 rebotes y 117 asistencias en 131 partidos jugados durante sus cinco años de carrera en los Lions. Es el tercer León en ganar los honores del Equipo All-Academic de SLC, ya que los Leones han tenido un homenajeado en cada una de las tres temporadas desde que se unieron a la conferencia.

ESCUELA SECUNDARIA

SÓFBOL

CAMPEONES ESTATALES

Waco Midway, Humble Kingwood, Jonesboro, Melissa, Montgomery-Lake Creek, Corpus Christi Calallen, Robinson, Grandview, Coahoma, Ganado y Sundown

BÉISBOL

Jueves

Overton vs. Collinsville

Liberty-Eylau vs. Corpus Christi Londres

Viernes

Spring Hill vs. Wimberley

Pleasant Grove vs. Corpus Christi Calallen