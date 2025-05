More Charges Against Choctaw County Inmate

Choctaw County Deputies executed two search warrants on the home of convicted felon James Vance Whitfield following his arrest last week. During the search, deputies seized methamphetamine, marijuana, and a firearm. They sent the new charges to the District Attorney’s office for processing. Whitfield’s bond is $100,000.

Los agentes del condado de Choctaw ejecutaron dos órdenes de registro en la casa del delincuente convicto James Vance Whitfield luego de su arresto la semana pasada. Durante el registro, los agentes incautaron metanfetamina, marihuana y un arma de fuego. Enviaron los nuevos cargos a la oficina del fiscal de distrito para su procesamiento. La fianza de Whitfield es de $100,000.